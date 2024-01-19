«ثنائية» للنابودة وأورتيل وأوشي وبايفا في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



نظم نادي أبوظبي للفروسية، حفل سباقه السادس، ضمن أجندة الموسم الجديد، وأقيم تحت الأضواء الكاشفة على المضمار العشبي، بمشاركة 92 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 7 أشواط مثيرة، ورصد للفائزين جوائز بلغت 470 ألف درهم.

وفي مشاركته الثالثة قلب المهر «جاب أسفار» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا التوقعات في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية المبتدئة «إنتاج محلي»، على لقب شاطئ السعديات، وجوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:19:55 دقيقة.

ومنح «كينج دي فلاوزين» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، الثنائية للفارس ساندرو بايفا، بفوز سهل في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على لقب شاطئ المغيرة، بجوائز 80 ألف درهم، وسجل البطل 2:32:66 دقيقة.

وواصلت إسطبلات خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل وقيادة تاج أوشي، سيطرتها على ألقاب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وجائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:28:46 دقيقة.

وتألق الفارس العماني قيس البوسعيدي، في قيادة «آر بي كينجز باي» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، للفوز بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب شاطئ البطين القسم الأول، وجائزته 40 ألف درهم، وسجل البطل 1:45:40 دقيقة.

ومنح «أيه أف مرموق» الثنائية للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والفارس تاج أوشي، حين خطف الفوز بفارق رأس في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب شاطئ البطين القسم الثاني، وجائزته 40 ألف درهم، ومسجلاً 1:45:29 دقيقة.

وخطف «نمرود» للمالك أحمد بن طوق المري، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة سام هتشكوت، فوزاً بفارق رأس في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة، على لقب شاطئ صير بني ياس، وجوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:43:84 دقيقة.

وفي فاصل من الإثارة، والتنافس القوي، انتزع «إنرجتيك» لخليفة سعيد سليمان، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة باتريك كوسجريف، جائزة الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب شاطئ الحديربات، وجوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:37:25 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وعيسى شريف عضو اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.