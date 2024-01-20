خليفة الحمادي: حزين للغياب



الدوحة (الاتحاد)



عبّر خليفة الحمادي مدافع نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني، عن حزنه لغيابه عن مباراة إيران يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس آسيا، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء في لقاء فلسطين، وقدّم اللاعب اعتذاره للجماهير، مبيناً أنه كان يتمنى المشاركة رفقة زملائه اللاعبين في آخر مباريات المجموعة.

وأكد خليفة ثقته الكبيرة في بقية اللاعبين وقدرتهم على القيام بالمهمة، مشدداً على أن المنتخب الوطني لا يتأثر بغياب أي لاعب، وأن كل العناصر الموجودة في قائمة «الأبيض» تملك الجودة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وأن الجهاز الفني يختار اللاعب الأنسب لتعويض غيابه، مضيفاً أنه واحد من جنود المنتخب، ولن يتأخر عن مساندة زملائه، وهم يخوضون هذه المواجهة المهمة.

وقال: «أتحول من الملعب إلى المدرجات لتشجيع زملائي والقيام بدوري في المساندة مع الجماهير الإماراتية، واللاعبون يحتاجون إلى الدعم، من أجل رفع روحهم المعنوية، حتى يقدموا الأفضل وينجحوا في خطف بطاقة التأهل».

وأضاف: «أمنياتي بالتوفيق للمنتخب واللاعبين في تحقيق الهدف المنشود، والجهاز الفني يقوم بعمل كبير مع عناصر «الأبيض»، ويبذل مجهوداً كبيراً في تحضير اللاعبين، والأجواء في أروقة المعسكر محفزة للغاية، ونجد اهتماماً كبيراً من الجهاز الإداري، وآمل أن تتوج كل هذه الجهود بنتيجة تضمن لـ «الأبيض» مواصلة المشوار في كأس آسيا».