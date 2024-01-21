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الرياضة

الجزائر وتونس.. «نتائج محبطة»!

الجزائر وتونس.. «نتائج محبطة»!
21 يناير 2024 08:28

أبيدجان (أ ف ب)

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أدركت الجزائر في الثواني الأخيرة تعادلاً قاتلاً أمام بوركينا فاسو 2-2، على ملعب السلام في بواكي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، فيما سقطت تونس في فخ تعادل مخيب أمام مالي 1-1 لحساب المجموعة الخامسة.
وتصدرت أنجولا المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، ذلك بعد فوزها على موريتانيا 3-2، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بنقطتين وموريتانيا الرابع من دون رصيد.
في المباراة الاولى، سجّل محمد كوناتي «45+3» وبرتران تراوريه «71 من ركلة جزاء» لبوركينا فاسو، وبغداد بونجاح «51 و90+5» للجزائر.
أجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تغييرين على تشكيلته الأساسية التي سقطت أيضاً في فخ التعادل أمام أنجولا 1-1 افتتاحاً، فأشرك المخضرم سفيان فيغولي «34 عاماً» ورامز زروقي بدلاً من إسماعيل بن ناصر «26»، وفارس شايبي «21».
وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهرا في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 40 في المئة.
وقال بونجاح في تصريحات تلفزيونية «الظروف المناخية كانت صعبة جداً، ليس سهلاً أن تلعب في ظروف مناخية مماثلة، التعادل لم يأتِ بسهولة، ونحاول أنّ نفوز على موريتانيا وتحقيق التأهل».
وتقلصت آمال موريتانيا في تسطير إنجاز بلوغ الدور ثمن النهائي، بعدما تكبدت الخسارة الثانية توالياً في مشاركتها الثالثة، وجاءت على يد أنجولا 2-3، لتتصدر الأخيرة المجموعة،
وسجل أهداف أنجولا جيلسون دالا «30 و49»، وجيلبرتو «53»، ولموريتانيا أعمر سيدي بونا «43»، وأبو بكاري كويتا «58».
ويتعلق منتخب «المرابطون» بخيط أمل رفيع، يكمن في حلوله ثالثاً في المجموعة واقتناص إحدى البطاقات المخصصة لأفضل أربع منتخبات تحتل المرتبة الثالثة في المجموعات الست.
في الجولة الثالثة في 22 يناير، تلعب الجزائر أمام موريتانيا على ملعب السلام، فيما تلعب بوركينا فاسو أمام أنجولا على ملعب شارل كونان باني في مدينة ياموسوكرو.
وفشلت تونس في الفوز على مالي على ملعب أمادو جون كوليبالي في كورهوجو، وباتت مطالبة بالفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة، لضمان بلوغها ثمن النهائي.
وتتصدّر مالي الترتيب برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق نقطة عن ناميبيا التي تلقي جنوب أفريقيا متذيلة الترتيب من دون نقاط الأحد على الملعب ذاته، فيما تقبع تونس في المركز الثالث مع نقطة.
بدأت المباراة بضغط من تونس بغية التسجيل باكرا، لكن «نسور» مالي افتتحوا التسجيل حين استلم لاسين سينايوكو كرة بينية من كاموري دومبيا داخل منطقة الجزاء، سدّدها قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، وتهادت داخل مرمى الحارس بشير بن سعيد الذي لم يحرك ساكناً «10».
لم يتأخر الردّ التونسي، وبعد تبادل رائع أمام منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى العابدي الذي أرسلها عرضية زاحفة أنقضّ عليها لاعب الوسط حمزة رفيعة بلمسة واحدة في مرمى دجيجي ديارا «20».

كأس أمم أفريقيا
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