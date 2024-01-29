النتائج الكاملة لكأس آسيا

في ما يلي نتائج مباريات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر
الجمعة 12 يناير:
قطر - لبنان 3-0
السبت 13 يناير:
أستراليا - الهند 2-0
الصين - طاجيكستان 0-0
أوزبكستان - سوريا 0-0
الأحد 14 يناير:
اليابان - فيتنام 4-2
الإمارات - هونج كونج 3-1
إيران - فلسطين 4-1
الاثنين 15 يناير:
كوريا الجنوبية - البحرين 3-1
إندونيسيا - العراق 1-3
ماليزيا - الأردن 0-4
الثلاثاء 16 يناير:
تايلاند - قيرغيزستان 2-0
السعودية - عمان 2-1
الأربعاء 17 يناير:
لبنان - الصين 0-0
طاجيكستان - قطر 0-1
الخميس 18 يناير:
سوريا - أستراليا 0-1
الهند - أوزبكستان 0-3
فلسطين - الإمارات 1-1
الجمعة 19 يناير:
العراق - اليابان 2-1
فيتنام - إندونيسيا 0-1
هونج كونج - إيران 0-1
السبت 20 يناير:
الأردن - كوريا الجنوبية 2-2
البحرين - ماليزيا 1-0
الأحد 21 يناير:
عمان - تايلاند 0-0
قيرغيزستان - السعودية 0-2
الاثنين 22 يناير:
طاجيكستان - لبنان 2-1
قطر - الصين 1-0
الثلاثاء 23 يناير:
سوريا - الهند 1-0
أستراليا - أوزبكستان 1-1
هونج كونج - فلسطين 0-3
إيران - الإمارات 2-1
الأربعاء 24 يناير:
اليابان - إندونيسيا 3-1
العراق - فيتنام 3-2
الخميس 25 يناير:
كوريا الجنوبية - ماليزيا 3-3
الأردن - البحرين 0-1
قيرغيزستان - عمان 1-1
السعودية - تايلاند 0-0
ثمن النهائي
الأحد 28 يناير:
أستراليا - إندونيسيا 4-0
طاجيكستان - الإمارات 1-1 (5-3 بركلات الترجيح)
الاثنين 29 يناير:
العراق - الأردن 2-3