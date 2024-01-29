النتائج الكاملة لكأس آسيا

في ما يلي نتائج مباريات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر



الجمعة 12 يناير:

قطر - لبنان 3-0

السبت 13 يناير:

أستراليا - الهند 2-0

الصين - طاجيكستان 0-0

أوزبكستان - سوريا 0-0



الأحد 14 يناير:

اليابان - فيتنام 4-2

الإمارات - هونج كونج 3-1

إيران - فلسطين 4-1



الاثنين 15 يناير:

كوريا الجنوبية - البحرين 3-1

إندونيسيا - العراق 1-3

ماليزيا - الأردن 0-4



الثلاثاء 16 يناير:

تايلاند - قيرغيزستان 2-0

السعودية - عمان 2-1



الأربعاء 17 يناير:

لبنان - الصين 0-0

طاجيكستان - قطر 0-1



الخميس 18 يناير:

سوريا - أستراليا 0-1

الهند - أوزبكستان 0-3

فلسطين - الإمارات 1-1



الجمعة 19 يناير:

العراق - اليابان 2-1

فيتنام - إندونيسيا 0-1

هونج كونج - إيران 0-1



السبت 20 يناير:

الأردن - كوريا الجنوبية 2-2

البحرين - ماليزيا 1-0



الأحد 21 يناير:

عمان - تايلاند 0-0

قيرغيزستان - السعودية 0-2



الاثنين 22 يناير:

طاجيكستان - لبنان 2-1

قطر - الصين 1-0



الثلاثاء 23 يناير:

سوريا - الهند 1-0

أستراليا - أوزبكستان 1-1

هونج كونج - فلسطين 0-3

إيران - الإمارات 2-1



الأربعاء 24 يناير:

اليابان - إندونيسيا 3-1

العراق - فيتنام 3-2



الخميس 25 يناير:

كوريا الجنوبية - ماليزيا 3-3

الأردن - البحرين 0-1

قيرغيزستان - عمان 1-1

السعودية - تايلاند 0-0



ثمن النهائي

الأحد 28 يناير:

أستراليا - إندونيسيا 4-0

طاجيكستان - الإمارات 1-1 (5-3 بركلات الترجيح)



الاثنين 29 يناير:

العراق - الأردن 2-3