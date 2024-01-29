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الرياضة

النتائج الكاملة لكأس آسيا

النتائج الكاملة لكأس آسيا
29 يناير 2024 20:13

في ما يلي نتائج مباريات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر


الجمعة 12 يناير:
قطر - لبنان 3-0
السبت 13 يناير:
أستراليا - الهند 2-0
الصين - طاجيكستان 0-0
أوزبكستان - سوريا 0-0

 


الأحد 14 يناير:
اليابان - فيتنام 4-2
الإمارات - هونج كونج 3-1
إيران - فلسطين 4-1

 


الاثنين 15 يناير:
كوريا الجنوبية - البحرين 3-1
إندونيسيا - العراق 1-3
ماليزيا - الأردن 0-4


الثلاثاء 16 يناير:
تايلاند - قيرغيزستان 2-0
السعودية - عمان 2-1

 


الأربعاء 17 يناير:
لبنان - الصين 0-0
طاجيكستان - قطر 0-1

 


الخميس 18 يناير:
سوريا - أستراليا 0-1
الهند - أوزبكستان 0-3
فلسطين - الإمارات 1-1


الجمعة 19 يناير:
العراق - اليابان 2-1
فيتنام - إندونيسيا 0-1
هونج كونج - إيران 0-1

 

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السبت 20 يناير:
الأردن - كوريا الجنوبية 2-2
البحرين - ماليزيا 1-0

 


الأحد 21 يناير:
عمان - تايلاند 0-0
قيرغيزستان - السعودية 0-2

 


الاثنين 22 يناير:
طاجيكستان - لبنان 2-1
قطر - الصين 1-0

 


الثلاثاء 23 يناير:
سوريا - الهند 1-0
أستراليا - أوزبكستان 1-1
هونج كونج - فلسطين 0-3
إيران - الإمارات 2-1

 


الأربعاء 24 يناير:
اليابان - إندونيسيا 3-1
العراق - فيتنام 3-2

 


الخميس 25 يناير:
كوريا الجنوبية - ماليزيا 3-3
الأردن - البحرين 0-1
قيرغيزستان - عمان 1-1
السعودية - تايلاند 0-0

 


ثمن النهائي
الأحد 28 يناير:
أستراليا - إندونيسيا 4-0
طاجيكستان - الإمارات 1-1 (5-3 بركلات الترجيح)


الاثنين 29 يناير:
العراق - الأردن 2-3

كأس آسيا
منتخب السعودية
منتخب قطر لكرة القدم
منتخب الإمارات
منتخب الأردن
منتخب العراق
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