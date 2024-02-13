24 ميدالية إماراتية في ختام منافسات «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

أُسدل الستار على النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي أقيمت في إمارة الشارقة، وتنافس فيها 63 نادياً من 15 دولة عربية، وحصدت الرياضة النسائية الإماراتية من خلال المشاركة في 8 ألعاب رياضية مختلفة 24 ميدالية، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وكان نصيب الكاراتيه منها 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية)، والمبارزة 9 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان)، والقوس والسهم 6 ميداليات بالتساوي بين الذهب والفضة والبرونز، كما أحرزت ألعاب القوى ميدالية فضية، بجانب برونزية الكرة الطائرة.

وفي المقابل، سجلت سيدات البحرين حضوراً لافتاً، حيث سيطرت على منصة التتويج بحصد 23 ميدالية، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات، ضمن مختلف الألعاب التي شاركن بها، وكان النصيب الأكبر لبطلات ألعاب القوى بـ 14 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات)، وذهبية وفضية في تنس الطاولة، بالإضافة إلى ذهبيتين في الرماية، وذهبية وبرونزية في القوس والسهم، وفضية الطائرة، وبرونزية السلة، وبرونزية المبارزة.

نجحت المبارزة الإماراتية خلال المسابقات في التتويج بـ 9 ميداليات، منها 5 في بطولة الفردي، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح الآيبيه، وذهبية وبرونزية سلاح السابر، وذهبية سلاح الفلوريه، فيما حصدت ميداليات الفردي كل من مهرة عبدالله «ذهبية»، وأصيلة درويش «فضية»، وحمدة أحمد التميمي «فضية»، وشيخة الزعابي «فضية»، وخديجة المسماري «برونزية».

وفي منافسات القوس والسهم، كان الحصاد الأكبر من الميداليات من نصيب الإمارات، حيث فازت لاعباته بـ 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، فيما نالت السعودية ذهبية وفضية، وحصدت البحرين ذهبية وبرونزية، ونالت الكويت ميدالية برونزية.

وفي الكاراتيه بمنافستيه «الكاتا» و«الكوميتيه»، جاءت الإمارات في صدارة الدول المشاركة برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية)، أما على مستوى الأندية فاعتلى نصيب السوري صدارة لائحة الترتيب العام، بعدما جاء في المركز الأول بـ 8 ميداليات (ذهبيتان وفضية و5 برونزيات)، وتبعه وصيفاً نادي الشارقة برصيد 4 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية)، وحل ثالثاً نادي شباب الأهلي برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية)، وحصل على المركز الرابع نادي الفتاة الكويتي برصيد 5 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، وجاء في المركز الخامس نادي البشمركة العراقي برصيد 4 ميداليات (فضية و3 برونزيات)، وتبعه في المرتبة السادسة نادي الاتحاد الليبي بفضية واحدة، وحصل نادي الاتحاد السعودي على المركز السابع برصيد 3 ميداليات برونزية، ثم ثامناً نادي بلقيس اليمني بميدالية برونزية.

وعلى صعيد منافسات كرة الطائرة، هيمنت سيدات مصر على منصة التتويج من خلال نادي سبورتنج الذي حظي بالذهب بعد تفوقه بـ 3- 0 على نادي سلوى الصباح الكويتي في المباراة النهائية، فيما اكتفى نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات كرة السلة، كانت الميدالية الذهبية من نصيب الأردن، بتفوق ممثلها نادي الفحيص في المباراة النهائية على نادي الثورة السوري بنتيجة 72-50، ليكتفي بطل سوريا بالفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي الأهلي البحريني.

وفي ميادين الرماية، كانت الكلمة المسموعة للبحرين، حيث حصدت ذهبية مسابقة المسدس لمسافة 10 أمتار عبر موزة عبد الرحيم، وحصدت الكويتية غزلان حسن الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى العمانية وضحة البلوشي.

كما حصدت البحرين ذهبية مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار عن طريق الرامية صفاء محمد الدوسري، وحصدت القطرية المها مشعل العلي الميدالية الذهبية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الكويتية مريم الرزوقي.