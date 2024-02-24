الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يطالب أرسنال بتغيير «الحمض النووي»!

أرتيتا يطالب أرسنال بتغيير «الحمض النووي»!
24 فبراير 2024 18:19

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
«أولد ترافورد».. «مسرح أحلام المنافسين»!


حثّ المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاعبي أرسنال الإنجليزي على إتقان الفنون المظلمة في كرة القدم، وقلبها لمصلحتهم، لخشيته من عدم تواجدها في حمضهم النووي.
يريد أرتيتا من لاعبيه النزول بشراسة واستغلال قدرتهم في التنافس بطريقة الشارع، وهو يدرّبهم على كيفية الخروج منتصرين من الاشتباكات مع الخصوم.
أقرّ لاعب الوسط ديكلان رايس، بعد الخسارة أمام بورتو البرتغالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أن على الفريق أن يكون أكثر «دهاء».
أبطأ بورتو اللعب على استاديو دو دراجاو، وارتكب الفريقان 36 خطأ، في رقم قياسي هذا الموسم في دوري الأبطال.
ويلاقي أرسنال على ملعبه الإمارات «السبت» نيوكاسل العنيد، فيما يأمل أرتيتا أن يفهمه لاعبوه حيال الاستفزازات على المستطيل الأخضر.
تحدث المساعد السابق لمواطنه مدرب السيتي، بيب جوارديولا، عن تعزيز روح الفنون المظلمة لدى لاعبيه «هناك عدة طرق للقيام بذلك، هناك الطريقة التي تتحدث من خلالها معهم، تريهم مقاطع فيديو، التمارين، تعرض لهم سيناريوهات مختلفة وتحفزهم في بعض الفترات».
وأقر أرتيتا أن هذه المقاربة ليست موجودة في أرسنال، وباتت من النقاط المهمة لدى التعاقد مع لاعبين جدد «عندما تبني فريقاً، تحتاج إلى هذه الميزات، لكنها ستأتي».
تابع «تأتي أحياناً من ثقافة النادي، ترى أندية تملكها في حمضها النووي، ليس شيئاً يمكن أن تربطه تلقائياً بأرسنال، لكن يجب تطوير ذلك».

أرسنال
أرتيتا
الدوري الإنجليزي
بورتو
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©