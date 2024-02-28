مدريد (أ ف ب)



تأهل ريال مايوركا إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، ذلك بعد تخطيه مضيفه ريال سوسيداد بركلات الترجيح 5-4، في إياب الدور نصف النهائي، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب مايوركا.

وكان سوسيداد الطرف الأفضل في المباراة، لكنه عانى لترجمة فرصه إلى أهداف، وجاء هدف السبق لمايوركا عن طريق الأوروجوياني جيوفاني جونساليس «50»، ليوجّه ضربة قاسية لمنافسه، قبل أن يعادل «البديل» ميكيل أويارسابال النتيجة لسوسيداد «71».

لكنّ أويارسابال أضاع الركلة الأولى الترجيحية لسوسيداد، فيما نجح لاعبو مايوركا في جميع محاولاتهم، ليواصل مايوركا مفاجأته في الكأس ويبلغ النهائي، وسبق أن فاز مايوركا بلقب الكأس مرة واحدة فقط عام 2003.

من جهته، دخل سوسيداد الى اللقاء باحثاً عن مواصلة سعيه، لتحقيق رابع ألقابه في الكأس، بعد أن تُوج بلقب نسخة 2019-2020 التي أقيمت مباراتها النهائية في العام 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19» وقتها، إضافة الى 1909 و1987.

لكنّ سوسيداد واصل نتائجه السيئة في الآونة الأخيرة، حيث فشل في حصد الفوز في 6 من مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات قبل لقاء الثلاثاء، حيث تراجع إلى المركز السابع في ترتيب «الليجا» برصيد 40 نقطة.

ولم تكن حال مايوركا أفضل إطلاقاً، إذ يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري من أربعه انتصارات فقط، من أصل 26 مباراة.