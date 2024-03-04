«عمار ياس» يُحلق بلقب «الساد» في مضمار العين

عصام السيد (العين)

حلق الجواد «عمار»، لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالشوط السادس والرئيس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على لقب «الساد»، ضمن السباق العاشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، حيث تألف الحفل من 7 أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية أكثر من 500 ألف درهم.

وجاء فوز «عمار» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة جول موبيان، بفارق نصف طول عن «أيه أف يبرهن» بإشراف المدربة ميثا السويدي، وسجل البطل المنحدر من نسل «مهاب» زمناً وقدره 1:36:52 دقيقة.

ومن أول مشاركة، فاز القادم الجديد المهر التونسي «ناصف» للرحماني للسباقات، بإشراف حمد المرر، وقيادة ساندرو بايفا، بجائزة الشوط الأول لخيول الأربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، على لقب المويجعي، ومسجلاً 2:22:34 دقيقة.

وواصلت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، مسلسل عروضها الجيدة بفوز جديد عبر الجواد «أيه أف الحازم» في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، على لقب المرخانية، وسجل البطل زمناً وقدره 2:06:26 دقيقة.

وخطفت المهرة «كحيلة» للأصايل للسباقات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن الأضواء في الشوط الثالث لمسافة الميل للمهرات والأفراس المبتدئة، على لقب رماح، وسجلت ابنة «بيرننج ساند» زمناً وقدره 1:52:16 دقيقة.

وحلق الفارس طيار عليا، على صهوة «إيزي لاب» لمحمد سالم العفريت وبإشراف خلفية النيادي بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مسجلاً زمناً وقدره 1:54:37 دقيقة.

وسجل الفارس ريتشارد مولن ثنائية في الحفل عبر الجواد «جاب ملاوح» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس سعيد في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر - هانديكاب بمشاركة 15 خيلاً، تنافست على لقب الخزنة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:36:02 دقيقة.

وكان «بيرننج كريسنت» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسك ختام الأمسية في سباق تحدي السرعة لمسافة 1000 متر – هانديكاب، على لقب سيح بن عمار، وسجل البطل زمناً وقدره 1:06:04 دقيقة.

توج الفائزين، فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول.