«بوسطن سيلتكس».. «حياكم في أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنّ فريق «بوسطن سيلتكس»، صاحب 17 لقباً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يخوض مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم أمام دنفر ناجتس، يومي 4 و6 أكتوبر المقبل في أبوظبي.

وتستضيف العاصمة للمرة الثالثة مباريات دوري كرة السلة الأميركي المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، والتي تُبث مباشرة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم. ويملك فريق سيلتكس حالياً أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي، ويضم بين صفوفه جايسون تاتوم، صاحب 5 مشاركات في مباريات كل النجوم، وجيلين براون، المشارك 3 مرات في مباريات كل النجوم، والنجم جرو هوليداي، حامل لقب الدوري لعام 2021، وكريستابس بورزينجيس، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2018.

وأعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أيضاً عن اتفاقية مع بوسطن سيلتكس، تشهد تنظيم سلسلة من التجارب والأنشطة التفاعلية للجمهور ومواهب كرة السلة الشابة في أبوظبي، وتتضمن كذلك تجديد ملعب لكرة السلة، ومنصة متخصصة لتطوير مهارات كرة السلة للشباب، وظهور تميمة الفريق الشهيرة «لاكي» خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ).

وتحصل «حياكم في أبوظبي»، باعتبارها شريك التسويق الدولي الرسمي لفريق بوسطن سيلتكس، على حقوق بث إعلانية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية وداخل الملعب، علاوة على حقوق التسويق الدولي للترويج لإمارة أبوظبي ولعبة كرة السلة وفريق سيلتكس خارج الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية التعاون مع شبكة «إن بي سي سبورتس بوسطن» في منطقة نيو إنجلاند، حيث سيجري بث إعلانات «حياكم في أبوظبي» خلال مباريات سيلتكس.

وقالت نوف البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نتطلع إلى هذا التعاون مع بوسطن سيلتكس، والذي يمنحنا منصة مثالية لـ«مشاركة أبوظبي مع العالم»، والتواصل المباشر مع قطاعات جديدة من الجمهور. وتتكاتف جهودنا لتعزيز شعبية بوسطن سيلتكس، وتوفير مزيد من التجارب المُلهمة لمشجعي كرة السلة في المنطقة، بالتزامن مع تسليط الضوء على وجهتنا الاستثنائية أمام الملايين من جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في جميع أنحاء العالم».

وقال ريتش جوثام، رئيس فريق بوسطن سيلتكس: «يملك فريق بوسطن سيلتكس تاريخاً عريقاً من التجارب الدولية، وقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أرجاء العالم. ونرحب بهذه الفرصة للعب أمام مشجعي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي. كرة السلة لعبة عالمية، ومن أكثر الرياضات شعبية، وتسهم هذه الفعاليات الدولية في إلهام أجيال جديدة من المشجعين».