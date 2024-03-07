الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بوسطن سيلتكس».. «حياكم في أبوظبي»

«بوسطن سيلتكس».. «حياكم في أبوظبي»
8 مارس 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المغاوير» تحتفظ بلقب السيدات في «أبوظبي للقدرة»
سباق زايد الخيري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنّ فريق «بوسطن سيلتكس»، صاحب 17 لقباً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يخوض مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم أمام دنفر ناجتس، يومي 4 و6 أكتوبر المقبل في أبوظبي.
وتستضيف العاصمة للمرة الثالثة مباريات دوري كرة السلة الأميركي المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، والتي تُبث مباشرة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم. ويملك فريق سيلتكس حالياً أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي، ويضم بين صفوفه جايسون تاتوم، صاحب 5 مشاركات في مباريات كل النجوم، وجيلين براون، المشارك 3 مرات في مباريات كل النجوم، والنجم جرو هوليداي، حامل لقب الدوري لعام 2021، وكريستابس بورزينجيس، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2018.
وأعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أيضاً عن اتفاقية مع بوسطن سيلتكس، تشهد تنظيم سلسلة من التجارب والأنشطة التفاعلية للجمهور ومواهب كرة السلة الشابة في أبوظبي، وتتضمن كذلك تجديد ملعب لكرة السلة، ومنصة متخصصة لتطوير مهارات كرة السلة للشباب، وظهور تميمة الفريق الشهيرة «لاكي» خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ).
وتحصل «حياكم في أبوظبي»، باعتبارها شريك التسويق الدولي الرسمي لفريق بوسطن سيلتكس، على حقوق بث إعلانية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية وداخل الملعب، علاوة على حقوق التسويق الدولي للترويج لإمارة أبوظبي ولعبة كرة السلة وفريق سيلتكس خارج الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية  التعاون مع شبكة «إن بي سي سبورتس بوسطن» في منطقة نيو إنجلاند، حيث سيجري بث إعلانات «حياكم في أبوظبي» خلال مباريات سيلتكس.
وقالت نوف البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نتطلع إلى هذا التعاون مع بوسطن سيلتكس، والذي يمنحنا منصة مثالية لـ«مشاركة أبوظبي مع العالم»، والتواصل المباشر مع قطاعات جديدة من الجمهور. وتتكاتف جهودنا لتعزيز شعبية بوسطن سيلتكس، وتوفير مزيد من التجارب المُلهمة لمشجعي كرة السلة في المنطقة، بالتزامن مع تسليط الضوء على وجهتنا الاستثنائية أمام الملايين من جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في جميع أنحاء العالم».
وقال ريتش جوثام، رئيس فريق بوسطن سيلتكس: «يملك فريق بوسطن سيلتكس تاريخاً عريقاً من التجارب الدولية، وقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أرجاء العالم. ونرحب بهذه الفرصة للعب أمام مشجعي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي. كرة السلة لعبة عالمية، ومن أكثر الرياضات شعبية، وتسهم هذه الفعاليات الدولية في إلهام أجيال جديدة من المشجعين».

فريق بوسطن سيلتيكس
أبوظبي
حياكم في أبوظبي
دوري كرة السلة الأميركي
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©