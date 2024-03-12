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الرياضة

مايكل إدواردز رئيساً تنفيذياً في ليفربول

مايكل إدواردز رئيساً تنفيذياً في ليفربول
12 مارس 2024 21:06

لندن (أ ف ب) 

 

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عاد مايكل إدواردز إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم، ليقود مرحلة انتقالية، بعد رحيل المدرب الحالي الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم.
أمضى إدواردز أكثر من عقد في ملعب أنفيلد مديراً للأداء ومدير رياضي، قبل رحيله في عام 2022.
وارتبط اسم ابن الرابعة والأربعين بناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، لكن مالكة ليفربول مجموعة فنواي الرياضية سعت لتأكيد عودته إلى الفريق الأحمر.
وسيحلّ إدواردز بدلاً من رئيس فنواي مايك جوردون في اتخاذ القرارات بما يتعلق بكرة القدم.
قال إدواردز «أنا ممتن كثيراً لمايك، جون هنري، توم فيرنر ومجموعة المالكين لمنحي فرصة هذا الدور القيادي الجديد مع مجموعة فنواي، وأشعر بالتواضع بسبب رغبتهم ومثابرتهم في العمل معي مجدداً».
ويترك إدوادرز منصبه الحالي مع مجموعة لودونوتيكس للإدارة الرياضية في الأوّل من يونيو.
وعلى رأس قائمة مهام إدواردز في أنفيلد، تعيين مدير رياضي جديد، يكون مسؤولاً عن جلب مدرب بديل بعد رحيل كلوب.
ويُعدّ الإسباني شابي ألونسو، بطل أوروبا 2005 مع ليفربول لاعب وسط، من أبرز المرشحين لخلافة كلوب، بعد دوره الرائع في قيادة باير ليفركوزن إلى صدارة الدوري الألماني واقترابه من اللقب الأول في تاريخه.
ويحتلّ ليفربول راهناً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب.

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ليفربول
يورجين كلوب
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