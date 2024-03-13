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الإمارات تحصد 3 ميداليات في كأس العالم لرماية أصحاب الهمم

الإمارات تحصد 3 ميداليات في كأس العالم لرماية أصحاب الهمم
13 مارس 2024 14:09

نيودلهي (وام)

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حقق منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً يضاف لسجل إنجازاتهم، بعدما حصد 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للرماية والمقامة حالياً في نيودلهي، وتستمر حتى 15 مارس الجاري.
يشارك في البطولة 268 لاعباً ولاعبة من 49 دولة، واستطاع رماة الإمارات الفوز بالميدالية الفضية لفريق الإناث في مسابقة R4، عن طريق منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري، فيما فاز أحمد بوهليبه بالميدالية الفضية في مسابقة «الشوزن» PT3، بينما فاز محمد الحبسي بالميدالية البرونزية في مسابقة «الشوزن» PT1.
ولا تزال الفرصة قائمة لمنتخب الإمارات لحصد المزيد من الميداليات في المنافسات المتبقية من بطولة العالم، وحجز مقاعد جديدة في مسابقة الرماية بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

الإمارات
الهند
نيودلهي
أصحاب الهمم
الرماية
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