سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في «بادل ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل الفائزين في بطولة تحدي البادل للفئة الزوجيّة التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية».

وفاز الثنائي الإيراني آريا روجاني وهامي جولستان بلقب البطولة، بعد تغلبه على الثنائي الكويتي محمد التركي وحسين شمس في المباراة النهائية 2-1، حيث انتهت الأشواط الثلاثة (4-6 و6-2 و2-0)، وشارك في البطولة 16 فريقاً من 11 دولة. وكان الثنائي الكويتي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على الثنائي البحريني علي ديواني وحسين ديواني 7-6 و6-4، فيما تأهل الثنائي الإيراني، بعد فوزه على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله 6-2 و6-1.

وتنطلق اليوم منافسات الفئة المحلية 20 نقطة التي يشارك فيها 128 لاعباً يمثلون 64 فريقاً، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية 100 نقطة التي يشارك فيها 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً.

من ناحية أخرى، تأهل «الجوارح» إلى نصف نهائي الكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على «الملك» في المباراة التي أقيمت بالصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وانتهت 3-0، (25-22، و25-21، و25-20) ليصل «الجوارح» إلى 6 نقاط، وينضم إلى «زعبيل 2»، و«فهود زعبيل»، و«الإمبراطور»، ويلتقي في نصف النهائي «زعبيل 2» مع «الإمبراطور»، و«فهود زعبيل» مع «الجوارح».

على جانب آخر، حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المركز الثالث في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على محاكم دبي 43-32 في المباراة التي جرت بينهما في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، ونجح محاكم دبي في التقدم في الفترة الأولى 9-8 وعاد فريق الإسعاف، وخطف المقدمة 22-13 في الفترة الثانية، وواصل تقدمه مع نهاية الفترة الثالثة لمصلحته 35-22 وحسم المواجهة 43-32.

وعبر ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عن سعادته باستضافة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة بصالة النادي ضمن دورة ند الشبا، وقال: «11 عاماً حافلة بالنجاح، وإظهار مواهب الأبطال، وخاصة أن الدورة تقام تحت شعار، (قدرات لا حدود لها وأصحاب الهمم لا حدود لقدراتهم)، وشهدنا تجمعات جميلة، وفي الوقت نفسه رياضات جديدة، وأبطالاً جدداً انضموا إلى المنتخبات الوطنية».