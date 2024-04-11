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الرياضة

وفاة بطل بـ«السكتة القلبية»

وفاة بطل بـ«السكتة القلبية»
11 ابريل 2024 17:57

 
طوكيو (أ ف ب)

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توفيَ مصارع السومو أكيبونو الذي أصبح في التسعينيات أول أجنبي يبلغ مرتبة يوكوزونا، عن 54 عاماً، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام اليابانية.
تميّز أكيبونو، وجذوره من جزيرة هاواي الأميركية، ببنيته الجسدية القوية «2.03 م» ومبارزته مع البطلَين المحليين تاكانوهانا وواكانوهانا.
كان في طليعة موجة لاعبي السومو القادمين من هاواي مطلع الألفية.
وبحسب وكالة كيودو، توفيَ مطلع أبريل بسبب سكتة قلبية.
كتب السفير الأميركي في اليابان رام إيمانويل على منصة إكس «حزنت كثيراً لدى علمي بوفاة أكيبونو، عملاق عالمي في رياضة السومو، فخور بجذوره من هاواي وجسر تواصل بين الولايات المتحدة واليابان».
أضاف «خلال 35 عاماً أمضاها في اليابان، عزّز أكيبونو الروابط الثقافية بين الولايات المتحدة والبلد الذي تبناه، من خلال توحيدنا عبر الرياضة».
وُلد تشادويك هاهيو روان في هاواي عام 1969، ورصده تاكامياما، أول لاعب غير ياباني يُحرز دورة في السومو عام 1972 والذي أصبح لاحقاً مدربه.
بلغ وزنه 233 كلج في قمة مسيرته التي أحرز خلالها 11 لقباً، وأصبح في عام 1993 الـ«يوكوزونا» الـ64 في تاريخ السومو، والأول من جذور أجنبية، قبل أن يعتزل في العام 2001، بعد اللاعب الذي حصل على الجنسية اليابانية في 1996، بلغ هذه الرتبة أميركي وخمسة مونجوليين وثلاثة يابانيين فقط.

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