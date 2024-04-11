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الرياضة

الهلال «سوبر» السعودية

الهلال «سوبر» السعودية
11 ابريل 2024 23:53

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تُوج الهلال بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الاتحاد 4-1، في نهائي البطولة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.
وحلق «الزعيم» بعيداً في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 4 ألقاب، في حين توقف رصيد الاتحاد عند لقب واحد.
وأكد زعيم الكرة السعودية علو كعبه على «العميد»، بعدما تفوق عليه للمرة السادسة هذا الموسم، كما عزز رقمه القياسي بأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، بعدما وصل إلى 34 فوزاً متتالياً.
واستحق الهلال اللقب عن جدارة واستحقاق، لاسيما أنه كان الأفضل على مدار اللقاء، فيما لم يظهر الاتحاد بالصورة المتوقعة، رغم امتلاكه «كوكبة» من النجوم، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه كانتي.
وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث بلغ العدد في المدرجات 27250 متفرجاً.
ونجح البرازيلي مالكوم في تسجيل هدف التقدم لـ «الأزرق» مبكراً في الدقيقة الخامسة، فيما تعادل عبد الرزاق حمد الله للاتحاد من متابعته لضربة الجزاء التي سددها اللاعب نفسه، وتصدى لها بونو حارس الهلال في الدقيقة 21.
حمل الهدف الثاني للهلال توقيع النجم سالم الدوسري، من مهارة فردية في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.
في الشوط الثاني، حاول الاتحاد العودة، إلا أن محاولاته جاءت على استحياء، في حين شكلت هجمات الهلال خطورة بالغة على مرمى الاتحاد، ونجح البرازيلي مالكوم في تسجيل الهدف الثالث لـ «الزعيم» والهدف الشخصي الثاني له، في الدقيقة 89، وعزز ناصر الدوسري تفوق الهلال بالهدف الرابع في الدقيقة 96، لينتهي اللقاء بفوز كاسح لـ «الزعيم» برباعية مقابل هدف.
عقب المباراة، احتفلت جماهير الهلال باللقب الذي جاء بمثابة «العيدية» من الفريق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
ونال النجم سالم الدوسري النصيب الأكبر من تشجيع جماهير فريقه التي حرصت على مؤازرة جميع للاعبي الفريق أيضاً.
الجدير بالذكر أن الهلال يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام «الزعيم» العيناوي يوم الثلاثاء المقبل، باستاد هزاع بن زايد، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق الفريقين العملاقين، ومن المتوقع أن تشهد إثارة بالغة، حيث يسعى كل طرف لبلوغ نهائي البطولة القارية الأكبر على حساب الآخر.

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