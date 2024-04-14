«الانفصال» بين بشكتاش وسانتوس



إسطنبول (رويترز)



أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم انفصاله عن مدرب منتخب البرتغال السابق فرناندو سانتوس.

وترك سانتوس، الذي تم تعيينه مدرباً للفريق التركي في يناير الماضي، بطل تركيا 16 مرة، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق 36 نقطة خلف جالطة سراي المتصدر، ولم يحقق بشكتاش أي فوز في آخر خمس مباريات.

ودرب سانتوس، الفائز ببطولة أمم أوروبا 2016 مع البرتغال، منتخب بلاده بين عامي 2014 و2022.

وفي يناير 2023، تولى سانتوس تدريب بولندا التي انفصلت عنه بعد ثمانية أشهر، بعد هزيمتها أمام ألبانيا، مما جعلها تعاني من أجل التأهل لبطولة أوروبا 2024.