جيرونا.. «رحلة تاريخية» إلى «أوروبا»

مراد المصري (أبوظبي)



تواصلت نجاحات جيرونا، بقيادة إماراتية، على اعتبار أنه أحد فرق «مجموعة السيتي الكروية»، بعدما ضمن الفريق «الكتالوني» التأهل إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على قادش 4-1، في «الجولة 32» من الدوري الإسباني.

ورفع جيرونا رصيده إلى 68 نقطة، ليضمن التأهل إلى واحدة من البطولات الأوروبية، بعدما أصبح الفارق 21 نقطة عن فالنسيا صاحب المركز الثامن، قبل 6 جولات على نهاية الموسم، حيث تتأهل الفرق الموجودة في المراكز السبع الأولى إلى البطولات القارية في الموسم المقبل، وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات.

ويمني جيرونا النفس بأن تكون المشاركة الأولى مواكبة لمسيرة الإنجازات التي يعرفها الفريق في الموسم التاريخي بمعنى الكلمة، حيث يحتل المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق 10 نقاط عن أتلتيك بلباو صاحب المركز الخامس، وما يعزز من حظوظه أن الفريق الباسكي يلتقي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع في الجولة المقبلة.

وحقق جيرونا العديد من الإنجازات التاريخية هذا الموسم، حيث نجح النادي الذي يقترب من الاحتفال بمرور 94 عاماً على تأسيسه في الصيف المقبل، في اعتلاء صدارة الترتيب للمرة الأولى طوال مشاركاته في «الليجا»، كما أنهى النصف الأول من الموسم برصيد 48 نقطة، ليكون رابع فريق فقط طوال تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من النقاط في «الشتاء».

وتنعكس نجاحات الفريق الذي تملك مجموعة السيتي الكروية، نسبة 47%، من ملكيته منذ عام 2017، أن سقف رواتبه هذا الموسم يبلغ 52 مليون يورو فقط، وهو رقم مالي يعتبر من بين الأصغر على الإطلاق من بين الفرق التي ضمنت أو على وشك التأهل من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واللافت أن الفريق حقق المركز العاشر مرتين في أفضل نتيجة على الإطلاق له في «الليجا»، وكلتا المرتين كانتا في عهد «مجموعة السيتي الكروية»، ليواصل كتابة التاريخ، مع النهج الإماراتي الرائد في جميع المجالات.