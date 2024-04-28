لابورت ينقذ النصر!

الرياض (أ ف ب)



فاز النصر بشق الأنفس على مضيفه الخليج 1-0، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الإسباني أيميريك لابورت بكرة رأسية في الدقيقة 68.

ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر الفائز على الفتح 3-1، علماً أن «الأزرق» يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وفي المقابل، تجمد رصيد الخليج عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة إلغاء هدف المصري محمد شريف لمصلحة الخليج بداعِي التسلل بعد 7 دقائق من صافرة البداية، قبل أن ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد من الإيقاف بسبب طرده أمام الهلال في نصف نهائي الكأس السوبر، بالحارس البوسني إبراهيم سيهيتش ويسدد في القائم، في حين ألغى حكم الفيديو المساعد «الفار» هدفاً لـ «سي آر 7» بداعي التسلل (15)، ووقف الحارس بالمرصاد لتسديدته في الدقيقة 20.

وكانت أخطر الفرص في الشوط الثاني برأسية لرونالدو مرت فوق العارضة (58)، قبل أن يسجل بعد 10 دقائق لابورت بالسيناريو ذاته هدف السبق.

وأنقذ حارس النصر الكولومبي دافيد أوسبينا فريقه من فرصة هدف محققة بتصديه لتسديدة شريف (77)، في حين أهدر رونالدو فرصة جديدة، بعد انفراده بالحارس لكن تبين لاحقاً أنه كان متسللاً (82).

وفي مباراة ثانية، سحق الأخدود ضيفه أبها وصيف القاع برباعية، تناوب على تسجيلها في الشوط الثاني البديل الجورجي سولومون كفيركفيليا (40) وياسين الزبيدي (47) والكولومبي سيباستيان بدروسا (74) والبديل الآخر عبدالعزيز صالح (90+3).

وتصدى حارس مرمى الأخدود البرازيلي باولو فيتور لركلة جزاء سددها التونسي سعد بقير (60).

ورفع الأخدود رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يقبع أبها في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 25 نقطة.

وحسم التعادل مباراة الرائد أمام مضيفه الاتفاق 2-2، سجل للرائد المغربي كريم بركاوي (10) والنرويجي ماتياس نورمان (90+6)، وللاتفاق الفرنسي موسى ديمبيليه (71) والبديل هارون كمارا (90+2).

وأبقى التعادل الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فيما صعد الاتفاق إلى المركز السادس برصيد 41 نقطة.