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ديوكوفيتش يسقط من الطابق 32 في دورة روما

ديوكوفيتش يسقط من الطابق 32 في دورة روما
12 مايو 2024 20:12

 
روما (د ب أ)
ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بطولة روما المفتوحة للأساتذة فئة 1000 نقطة، بخسارة مفاجئة في دور الـ32، وخسر ديوكوفيتش أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو المصنف رقم 32 عالمياً، بنتيجة 3 / 6 و2 / 6 في مباراة استمرت ساعة وثماني دقائق.
وصعد تابيلو لدور الـ16 ليواجه الروسي كاران خاشانوف، الذي فاز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندونو بنتيجة 6 / 2 و6 /.4 وتأهل أيضا البلغاري جريجور ديمتروف بالفوز على الفرنسي تيرنس أثمان بنتيجة 7 / 6 (7 / 3) و6 / 3، والبرازيلي تياجو مونتيرو بالفوز على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 6 / 2 و4 / 6 و7 / 6 (8 / 6). وبعد مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات وسبع دقائق، فاز البرتغالي نونو بورجيس على الإيطالي فرانشيسكو باسارو بنتيجة 4 / 6 و7 / 6 (10 / 8) و7 / 6 (7 / 4 ).

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