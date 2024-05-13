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الرياضة

«الزرافة الصغيرة» تنهي مغامرتها في دورة روما

«الزرافة الصغيرة» تنهي مغامرتها في دورة روما
13 مايو 2024 18:51


روما (أ ف ب)
انتهت مغامرة اليابانية ناومي أوساكا العائدة إلى ملاعب التنس هذا العام بعد غياب دام 16 شهراً للإنجاب، في دور ثمن النهائي لدورة روما لماسترز الألف بخسارتها أمام الصينية تشينوين جنج السابعة عالمياً 6-2 و6-4.
وخسرت أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتي تحتل حالياً المركز 173 في تصنيف اللاعبات المحترفات، إرسالها أربع مرات خلال المباراة.
ورغم هذه الخسارة، إلا أن مغامرة أوساكا في العاصمة الإيطالية على الأراضي الترابية التي لا تعتبر المفضّلة لديها مشجّعة، قبل انطلاق منافسات بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، من 26 مايو حتى 9 يونيو المقبل.
وحتى هزيمتها أمام جنج (21 عاماً) وصيفة النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا، حققت اليابانية ثلاثة انتصارات متتالية على التراب، للمرة الثالثة فقط في مسيرتها بعد شتوتغارت عامي 2017 و2019، وما زال سجل أوساكا البالغة 26 عاماً خالياً من أي لقب على الأراضي الترابية.
قالت أوساكا «أنا سعيدة من مشواري في روما، لقد مرّ وقت طويل منذ أن لعبت بشكل جيد على الملاعب الترابية. في الواقع، لم ألعب بشكل جيد على هذه الملاعب من قبل، لذلك أشعر بالرضا عن هذه الدورة»، وكانت اليابانية وصفت، بعد فوزها في الدور الثاني، تطورها على التراب بـ «الخطوات الأولى لزرافة صغيرة».
وتابعت متحدثة عن مواجهتها مع منافستها الصينية «لم ألعب منذ فترة طويلة ضد لاعبة من بين العشر الأوليات في العالم سأتعلم الكثير من هذه المباراة، خاصة أن المستوى ليس مختلفاً كثيراً». 

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