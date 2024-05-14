دبي تستضيف النسخة الأولى لبطولة الألعاب المدرسية 18 مايو

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تستضيف مدينة إكسبو دبي 18 مايو الحالي، نهائيات النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

تقام منافسات الأدوار النهائية للبطولة بتنظيم اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وعدد من الاتحادات الرياضية والجهات الاتحادية والمحلية، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

كما ستشهد نهائيات بطولة الألعاب المدرسية 2024 حضوراً واسعاً من مسؤولي قطاعي الرياضة والتعليم في الدولة، ويتنافس في البطولة 2500 طالب وطالبة يمثلون 350 مدرسة من مختلف مدارس الدولة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن بطولة الألعاب المدرسية تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس وخلق بيئة رياضية تنافسية تتيح عملية اكتشاف المواهب وتطويرها بهدف صناعة أبطال إماراتيين يمكنهم تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية بما يتوافق مع التوجيهات والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة لتطوير منظومة الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات الرياضية الوطنية، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وأضاف معاليه أن إقامة النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالأجيال الناشئة وغرس ثقافة الاحتراف الرياضي في أذهان أبناء وبنات الإمارات وحثهم على أن تكون الرياضة جزءاً أصيلاً من ثقافتهم وأسلوب حياتهم بهدف الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة ودفع عجلة الرياضة المجتمعية والمدرسية التي تعد نواة الرياضة الاحترافية، إلى جانب زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وسيجمع الحدث أفضل الطالبات والطلاب الرياضيين المتأهلين من مختلف مدارس الدولة للتنافس في 10 ألعاب رياضية مختلفة، وهي كرة القدم، وألعاب القوى، والسباحة، والرماية، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والمبارزة، والجودو، والتايكوندو، والجو جيتسو.

ويتنافس في منافسات بطولة الألعاب المدرسية الطلاب من 13 إلى 17 سنة، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في مدارس دولة الإمارات والعمل على صقلها وتنميتها ضمن برامج تطوير متنوعة، حيث تقام البطولة على ثلاثة مستويات، وتبدأ ببرامج تدريبية للطلاب المهتمين في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى المدارس، يليها التنافس على مستوى المناطق في كل إمارة، وتتوج بمسابقات تقام على مستوى الدولة.

وتشجع هذه البطولة طلبة المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات على ممارسة الرياضة منذ عمر مبكر، وذلك في إطار الجهود المشتركة لكل من اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي والاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية وتحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بهدف تعزيز المشاركة الرياضية وتطوير رياضة النخبة الاحترافية الإماراتية والوصول إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية.





منطقة المشجعين

تشهد الفعالية أيضاً أجواءً احتفالية مليئة بالمرح والترفيه والأنشطة التفاعلية للعائلات والأصدقاء لتعزيز الرياضة المجتمعية وممارستها بين مختلف فئات المجتمع، إذ ستتوفر منطقة خاصة بالمشجعين تحتوي على مجموعة متنوعة من الألعاب الحية والإلكترونية التي تناسب مختلف الأعمار.