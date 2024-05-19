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الرياضة

مورينيو ودي ماريا على رادار بشكتاش

مورينيو ودي ماريا على رادار بشكتاش
19 مايو 2024 11:42

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يجري بشكتاش التركي مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما الإيطالي، والذي لا يعمل حالياً، من أجل الحصول على موافقته على قيادة الفريق هذا الصيف.
ولم يكن بشكتاش في أفضل حالاته هذا الموسم، إذ تراجع ترتيبه إلى المركز الخامس، ولكنه لديه طموحات كبيرة بالنسبة للموسم الجديد، كما ينوي ضم عدد من النجوم إلى صفوفه خلال «الميركاتو الصيفي».
وفي حديث لحسين يوسيل نائب رئيس النادي، نقلت شبكة «سبوركس» مقتطفات منه، أعلن أنه يتفاوض مع مورينيو، وأيضاً مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي يلعب حالياً لبنفيكا البرتغالي، وينتهي عقده هذا الصيف.
وبعد موسم متقلب ومضطرب تحت قيادة البرتغالي فيرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، والذي استمر مع الفريق أربعة أشهر فقط من يناير إلى أبريل الماضي، ساءت حالة الفريق، وإن كان الوصول إلى نهائي كأس تركيا قد يغري برتغالياً آخر بتولي المهمة.
وقال نائب رئيس النادي، إنه أجرى بالفعل مفاوضات متقدمة مع مورينيو، وإن أول اجتماع تم بينهما كان قبل نحو شهر. وأضاف: ثم واصلنا المفاوضات، وقدمنا عرضنا، وننتظر إجابة من «سبشيال وان».
وقال حسين يوسيل: أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك توافق وانسجام بين مورينيو وبشكتاش، سواء فيما يتعلق بالأفكار المستقبلية الطموحة أو الميزانية.
وينوي النادي التركي إبرام صفقات جديدة للاعبين على أعلى مستوى، لتشجيع مورينيو على قبول المهمة.
وكشف نائب رئيس النادي عن وجود مفاوضات من أجل ضم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي يصبح حراً من أي تعاقد مع بنفيكا اعتباراً من الصيف، مشيراً إلى أن الدوري البرتغالي ينتهي بعد أسبوعين، واللاعب منفتح على جميع العروض، ونواصل التفاوض معه.
وأضاف: هناك لاعب آخر نسعى للحصول على خدماته، هو ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضاً.
وحرص نائب رئيس بشكتاش على القول إن التقدم في ملف التعاقدات يتوقف على رغبة المدير الفني القادم، سواء كان مورينيو أو غيره، مشيراً إلى أن اسم هيرموسو ضمن القائمة المنتظرة، وإن كان ليس وارداً التعاقد معه من دون موافقة المدير الفني الجديد.

تركيا
بشكتاش
مورينيو
دي ماريا
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