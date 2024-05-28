القمة الاحتفالية لـ «زعيم آسيا» و«إمبراطور الثنائية» في الواجهة

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر «القمة الاحتفالية» والتي تجمع العين «بطل دوري أبطال آسيا، وضيفه الوصل بطل ثنائية الكأس ودوري أدنوك للمحترفين، واجهة مؤجلات الدوري، والتي تشهد مساء اليوم إقامة أربع مباريات تجمع إلى جانب قمة «الزعيم» وضيفه «الإمبراطور» المؤجلة من الجولة 20، عجمان وبني ياس، الإمارات والبطائح، وحتا وشباب الأهلي، المؤجلة بدورها من «الجولة 13».

ويعانق «الزعيم الآسيوي» في أولى مبارياته على استاد هزاع بن زايد، بعد حسم اللقب القاري أمام ضيفه يوكوهاما الياباني 5-1 في إياب النهائي، جماهيره العريضة، في مواجهة منتظرة أمام «الإمبراطور» العائد إلى منصات التتويج من الباب الكبير بحصده ثنائية كأس رئيس الدولة على حساب النصر، وتتويجه المبكر بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة «الجولة 25».

وتنطوي «القمة الاحتفالية» على مقومات الإثارة المطلوبة، عطفاً على جماهيرية الفريقين ومبادراتهما الرائعة على المدرجات، علاوة على الإثارة في الملعب، في ظل رغبة العين استعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن المباريات على ملاعبه في الدوري خلال آخر 5 مباريات على التوالي، في الوقت الذي يطارد فيه الوصل الفائز في مباراة الدور الأول 3-1 على ملعب زعبيل، ثنائية التفوق ذهاباً وإياباً للمرة الأولى أمام العين في «دوري المحترفين.

ويتفوق «الزعيم» على «الإمبراطور» في المواجهات المباشرة في دوري المحترفين، برصيد 19 انتصاراً كأكثر فرق الدوري تفوقاً على الوصل، مقابل الخسارة في 3، والتعادل في 7 مباريات.

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، يتطلع «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة من 23 مباراة، لمواصلة فرد «أجنحة البقاء» في دوري المحترفين في المواجهة أمام ضيفه البطائح «التاسع» وله 28 نقطة.

وأنعش الإمارات حظوظه في البقاء ضمن دوري المحترفين، بفوز مستحق أمام ضيفه النصر 2-1 في الجولة الماضية، والتي شهدت تعثر منافسه المباشر خورفكان «الثاني عشر» برصيد 22 نقطة من 25 مباراة، بالتعادل مع الوحدة 1-1، ويملك «الصقور» في جعبته مباراتين أخريين أمام البطائح والعين بخلاف مواجهة الليلة.

وفي مباراة ثالثة، يقود الروماني دانيال إيسايلا، مدرب عجمان الحالي فريقه في المواجهة الأولى أمام «أصدقاء الأمس» ناديه السابق بني ياس والمؤجلة من الجولة 13، قبل تجدد مواجهة الفريقين السبت المقبل على ملعب بني ياس ضمن الجولة 26 والأخيرة للدوري.

ويحتل «البرتقالي» المركز السابع برصيد 32 نقطة، مقابل 24 نقطة للسماوي صاحب المركز الـ 11 والساعي لتأمين البقاء بصورة رسمية في دوري المحترفين، بالوصول برصيد نقاطه الحالية إلى 26.

ويتسلح شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 52 نقطة بعد إهداره فرصة المنافسة على اللقب في الجولة الماضية، بالأفضلية المطلقة في المواجهة أمام مضيفه حتا «الأخير» برصيد 10 نقاط، في مباراة الليلة على استاد حمدان بن راشد، قبل تجدد المواجهة بين الفريقين في «الجولة 26» والأخيرة، المقررة الأحد المقبل على استاد راشد.

ويعد «الإعصار» واحداً من 5 أندية لم يخسر «الفرسان» أمامها مطلقاً في دوري المحترفين، وتضم القائمة إلى جانب حتا، فرق خورفكان، اتحاد كلباء، العروبة، والبطائح.

أفضلية «السماوي»

18 مواجهة جمعت عجمان وبني ياس في دوري المحترفين، قبل مباراة الليلة ويتفوّق «السماوي» برصيد 8 انتصارات، مقابل 5 لـ«البرتقالي»، والتعادل في 5 مواجهات.

الأولى «التاريخية»

ستكون مباراة الليلة، والتي تجمع الإمارات وضيفه البطائح، الأولى بين الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، وحافظ «الصقور» على سجله خالياً من الخسارة أمام «الراقي» في آخر مواجهتين بين الفريقين على صعيد منافسات دوري الدرجة الأولى موسم 2020-2022 بالفوز في مباراة والتعادل في الثانية.

كايو 8 أهداف بـ«قميصين»

سجل كايو كانيدو مهاجم الوصل الحالي والذي سبق له اللعب بصفوف العين، 8 أهداف في مواجهات الفريقين، من بينها 5 أهداف بقميص «الإمبراطور» في 9 مواجهات، مقابل تسجيله 3 أهداف بقميص «الزعيم» في 5 مواجهات، وهو يحتل وصافة هدافي مواجهات الفريقين خلف الغاني أسامواه جيان المتصدر بـ10 أهداف.

تفوق «الفرسان»

6 مواجهات جمعت حتا وشباب الأهلي في دوري المحترفين، ولم يخسر خلالها شباب الأهلي (فاز 5 - تعادل 1)، وسجل «الفرسان» 19 هدفاً في مرمى «الإعصار»، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.