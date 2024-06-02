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الرياضة

ألكارازا يتأهل إلى الصدام مع تسيتسيباس في «رولان جاروس»

ألكارازا يتأهل إلى الصدام مع تسيتسيباس في «رولان جاروس»
2 يونيو 2024 19:42

باريس (د ب أ)
تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالمياً إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، اليوم.
وحسم ألكارازا تأهله بعد الفوز على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بثلاث مجموعات بنتيجة 6-3 و6-3 و6-1 في مباراة امتدت 80 دقيقة فقط.
وصعد النجم الإسباني لدور الثمانية للموسم الثالث على التوالي ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف التاسع عالمياً، ووصيف نسخة رولان جاروس في 2021.
وصعد تسيتسيباس بعد الفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي بنتيجة 3-6 و7-6 (7-4) و6-2 و6-2.
ويتطلع ألكاراز للفوز بلقبه الثالث في جراند سلام بعد التتويج بلقبي أميركا المفتوحة في 2022 وويمبلدون في العام الماضي 2023.

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