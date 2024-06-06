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الرياضة

ترخيص 16 نادياً في دوري الدرجة الأولى

ترخيص 16 نادياً في دوري الدرجة الأولى
6 يونيو 2024 12:31

دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة، الترخيص المحلي للأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى، عن دورة 2024-2025.
وجاء قرار الاعتماد، بعد الاجتماع الذي تم خلاله الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير الخمسة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية.
وبعد مراجعة المستندات والوثائق المطلوبة كافة، حصلت على الترخيص المحلي أندية العروبة، دبا الحصن، دبا، الفجيرة، مسافي، التعاون، الجزيرة الحمراء، العربي، الحمرية، الذيد، الظفرة، الرمس، يونايتد، جلف يونايتد، جلف إف سي، وسيتي، بينما لم يحصل نادي مصفوت على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائه المعايير.

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