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كل ما تريد معرفته عن النسخة الـ 17 من كأس أمم أوروبا 2024

كل ما تريد معرفته عن النسخة الـ 17 من كأس أمم أوروبا 2024
10 يونيو 2024 16:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات بطولة «يورو 2024» في نسختها الـ 17، والتي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، وذلك وسط منافسة شرسة متوقعة من عمالقة «القارة العجوز» على خطف اللقب الغالي، حيث تُوج المنتخب الإيطالي بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 الأخيرة، في نسختها الـ 16 والتي أقيمت في عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي ترغب في معرفتها، قبل انطلاق البطولة.

الموعد والتاريخ
تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» اليوم 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، موعد المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.
وتقام منافسات بطولة يورو 2024، في ألمانيا للمرة الثانية، وللمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، بعدما سبق وأن استضافت ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988، بينما استضافت ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديداً في مدينة ميونيخ.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.
المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.
المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.
المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

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نظام البطولة
يخوض منافسات بطولة «يورو 2024»، 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في منافسات البطولة إلى الدور ثمن النهائي، ومعها أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وبعدها تلعب المواجهات من دور الـ 16 حتى المباراة النهائية في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بنظام خروج المغلوب.


10 مدن 

تم اختيار 10 مدن في ألمانيا لإقامة منافسات اليورو على أراضي ملاعبها، وهي ميونيخ، برلين، كولن، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، جيلزنكيرشن، هامبورج، لايبزيج، شتوتجارت.

نظام القوائم
أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في يورو 2024 بألمانيا، إلى 26 لاعباً، بدلاً من 23 لاعباً، كما كان المعتاد في البطولات السابقة، مع العلم بأن هذا العدد لا يعد إلزامياً على المنتخبات، فيمكن لها أن تستدعي 23 لاعباً كحد أدني و26 لاعباً كحد أقصي، وفي كل مباراة لابد أن يستدعى 23 لاعباً واستبعاد 3 لاعبين.

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