10 أبطال على منصة التتويج بلقب «الأمم الأوروبية»

معتز الشامي (أبوظبي)

تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، على الأراضي الألمانية في نسختها الـ 17 بمشاركة 24 منتخباً، وتاريخياً، تمكنت 10 منتخبات من اعتلاء منصات التتويج بلقب البطولة خلال الست عشرة نسخة الماضية، حيث يتقاسم منتخبا ألمانيا وإسبانيا قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأوروبية برصيد 3 بطولات، فيما فاز منتخبا فرنسا وإيطاليا بالبطولة مرتين لكل منهما.

وفازت ألمانيا باللقب 3 مرات أعوام (1972 - 1980 - 1996) فيما حصدت إسبانيا اللقب 3 مرات أيضاً أعوام (1964 - 2008 - 2012)، أما فرنسا فقد توجت باللقب مرتين في عامي ( 1984 - 2000).

وفازت إيطاليا باللقب في مرتين عامي (1968 و2020)، وتمكن الاتحاد السوفييتي من التتويج باللقب عام 1960، فيما توجت تشيكوسلوفاكيا باللقب عام 1976، وهولندا صاحبة لقب 1988، والدنمارك 1992، واليونان 2004، والبرتغال عام 2016.

ويتصدر المنتخب الألماني قائمة الأكثر تتويجاً، بالتساوي مع منتخب إسبانيا، وهو مرشح للفوز بلقب رابع على أرضه ووسط جماهيره في تلك النسخة، وقد فازت الماكينات الألمانية بلقب أمم أوروبا في المرة الأولى عام 1972 بثلاثية ضد الاتحاد السوفيتى، ثم أضاف لقبه الثانى عام 1980 على حساب بلجيكا، فيما جاءت أخر ألقاب المانشافت عام 1996 على حساب التشيك، بينما حصد «اللاروخا» لقب اليورو 3 مرات في تاريخه بدأها عام 1964 متفوقا على الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، ثم توج باللقب مرتين متتاليتين عامي 2008 و2012 على حساب ألمانيا بهدف دون مقابل، ورباعية في شباك إيطاليا على الترتيب.

ويتساوى منتخب فرنسا مع نظيره الإيطالي في مركز الوصافة بقائمة الأكثر تتويجاً ببطولة اليورو، برصيد لقبين لكل منهما، حيث فاز المنتخب الفرنسي بلقب نسختي 1984، 2000، فيما حصل المنتخب الإيطالي على نسختي 1968، 2020، كما توجت 6 منتخبات أخرى بلقب «اليورو» مرة واحدة عبر التاريخ وهي البرتغال، هولندا، الدانمارك، اليونان، التشيك، الاتحاد السوفيتي.

وفي النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يسعي المنتخب الألماني إلى فض الشراكة مع المنتخب الإسباني، وانتزاع اللقب الرابع في تاريخه، مستغلاً في ذلك عاملي الأرض والجمهور، وإما أن يحرج «اللاروخا» منتخب «المانشافت» أمام عشاقه، ويعود إلي إسبانيا باللقب الرابع من اليور، وتصدر قائمة الأكثر تتويجا باللقب، أما في مركز الوصافة سيتنافس كل من فرنسا وإيطاليا على الوصول للقب الثالث وتقاسم الصدارة مع ألمانيا وإسبانيا.

قائمة الأبطال عبر التاريخ:

منتخب ألمانيا - 3 مرات 1972 و1980 و1996

منتخب إسبانيا - 3 مرات 1964 و2008 و2012

منتخب فرنسا - مرتين عامي 1984 و2000

منتخب إيطاليا - مرتين عامى 1968 و2020

منتخب البرتغال - مرة واحدة عام 2016

منتخب هولندا - مرة واحدة عام 1988

منتخب الدنمارك - مرة واحدة عام 1992

منتخب اليونان - مرة واحدة عام 2004

منتخب التشيك - مرة واحدة عام 1976

الاتحاد السوفيتى - مرة واحدة عام 1960