تعديلات محدودة على نظام الهبوط والصعود لموسم 2024-2025

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

اعتمد اتحاد الكرة تعديلات محدودة على نظام الصعود والهبوط، في مسابقات الموسم الجديد 2024-2025، والتي تنطلق في أغسطس المقبل، على مستوى مسابقات الاتحاد دوري الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة على التوالي.

وتفصيلاً، كشف التعميم السنوي لمسابقات الموسم الجديد، عن استمرار صعود بطل ووصيف دوري الأولى إلى المحترفين في الموسم التالي 2025-2026، مقابل هبوط «قبل الأخير والأخير» إلى دوري «الثانية».

في المقابل، يصعد بنهاية الموسم المقبل بطل ووصيف دوري الثانية إلى دوري الأولى، مقابل هبوط الأخير وقبل الأخير إلى دوري الثالثة، فيما تشهد منافسة دوري الدرجة الثالثة بنهاية الموسم المقبل صعود أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الثانية.

واقتصرت التعديلات المحدودة على نظام الصعود والهبوط، في دوري الدرجة الثانية بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين بدلاً عن الأخير فقط في الموسم المنصرم 2023-2024، فيما شمل التعديل في دوري «الثالثة» صعود 4 فرق إلى الثانية بنهاية الموسم المقبل بدلاً من صعود فريقين فقط بنهاية الموسم الحالي.

وأعاد اتحاد الكرة في موسم 2019-2020، دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة باطلاق نسخة جديدة توج بها فريق كواترو بطلاً، وحل الفلاح ثانياً، وشهدت النسخة الثانية 2020-2021 صعود جلف إف سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى، فيما توج في موسم 2021-2022 «فرسان هسبانيا» كبطل ثالث لدوري «الثانية»، وحل فريق بينونة في مركز الوصافة، ليصعدا إلى دوري «الأولى»، مقابل صعود جلف يوناتيد «البطل» ويونايتد «الوصيف» بنهاية موسم 2022-2023.

وحجز فريقا فليتوود يونايتد والظاهرة بطل ووصيف دوري «الثانية» موسم 2023-2024 بطاقتي الصعود إلى دوري الأولى في الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل، شارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة في موسم 2021-2022، والذي توج بلقبه جلف يوناتيد بطلاً، فيما اقتصرت المشاركة في الموسم 2022-2023 على 15 فريقاً، مقابل 16 فريقاً في موسم 2023-2024، وتأهل فريقا الصقور العربية وبريسشن بطل ووصيف دوري الثالثة إلى دوري الثانية في الموسم المقبل 2024-2025.

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مسابقات الدوري موسم 2024-2025

دوري أدنوك للمحترفين

23 و24 أغسطس 2024 الجولة الأولى

2 يهبط فريقان بنهاية الدوري إلى دوري «الأولى»

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دوري الدرجة الأولى

14 سبتمبر 2024 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري للمحترفين

2 يهبط صاحبا المركزين الأخيرين لدوري الثانية

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دوري الدرجة الثانية

22 سبتمبر 2024 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري للأولى

2 يهبط الأخير وقبل الأخير لدوري الثالثة

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دوري الدرجة الثالثة

22 سبتمبر 2024 الجولة الأولى

4 يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدرجة الثانية

0 هبوط