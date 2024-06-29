مبخوت إلى النصر مقابل 5 ملايين درهم في الموسم

معتصم عبدالله (دبي)

اقترب نادي النصر من حسم صفقة الموسم، بضم المهاجم الدولي علي مبخوت في انتقال حُر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الجزيرة بنهاية الموسم الماضي 2023-2024، ليكون «الهداف التاريخي» لدوري الإمارات برصيد 218 هدفاً الصفقة الأبرز في «الميركاتو الصيفي» للموسم الجديد 2024-2025.

وعلمت «الاتحاد» أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 5 ملايين درهم في الموسم الواحد، في انتظار الإعلان الرسمي للتعاقد الذي من المتوقع أن يمتد ما بين موسمين إلى 4 مواسم.

وخاض مبخوت صاحب الـ33 عاماً، 299 مباراة في «دوري المحترفين» بقميص «فخر أبوظبي» سجل خلالها 218 هدفاً وضعته على رأس قائمة الهدافين التاريخيين لدورينا، علاوةً على تسجيله 85 هدفاً بقميص «الأبيض» كأبرز هداف في تاريخ منتخب الإمارات.

وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد في 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى 1 أكتوبر 2024، فيما ستكون الفترة الثانية للانتقالات «الميركاتو الشتوي» من 15 يناير وحتى 11 فبراير 2025.

ويدشن «العميد» الذي يقوده الهولندي ألفريد شرودر تحضيراته للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية أيام 5 و6 و7 يوليو المقبل، تأهباً للسفر إلى هولندا في 8 يوليو لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 29 من نفس الشهر قبل العودة إلى دبي لمواصلة الإعداد.

ويتضمن برنامج المعسكر الخارجي خوض ثلاث وديات أمام أندية إن أيه سي بريدة، وجرافشاب، وتوب أوس أيام 14 و20 و27 على التوالي.