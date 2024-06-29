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الرياضة

سويسرا تُطيح إيطاليا خارج «يورو 2024»

سويسرا تُطيح إيطاليا خارج «يورو 2024»
29 يونيو 2024 22:13

رلين (أ ف ب)
تنازل منتخب إيطاليا عن لقبه بطلاً لكأس أوروبا في كرة القدم بخسارته أمام سويسرا 0-2 على الملعب الأولمبي في برلين في الدور ثمن النهائي من النسخة السابعة عشرة المقامة في ألمانيا.
واستحق منتخب سويسرا تماماً بلوغه ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، بعدما كان الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء، الذي حسمه لصالحها بفضل هدفين رائعين لريمو فرويلر (37) وروبن فارجاس (46).
وتلتقي سويسرا في ربع النهائي الفائز من مواجهتي المنتخبين الإنجليزي والسلوفاكي الأحد في جيلزنكيرشن، مع طموح بلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في سادس مشاركة لها.
وعلى غرار ما قدمته في دور المجموعات، بدت إيطاليا مع مدربها الجديد لوتشانو سباليتي غير قادرة على مجاراة المنافس، ليكون الدور ثمن النهائي أسوأ نتيجة لها في النهائيات القارية منذ خروجها من دور المجموعات عام 2004، بعد تلقيها هزيمتها الأولى أمام سويسرا منذ 1993 في تصفيات مونديال 1994.
ولم تكن إيطاليا لتتواجد أصلاً في هذه المباراة لولا ماتيا زاكانيي الذي سجل لها هدف التعادل 1-1، والتأهل على حساب كرواتيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي أنهتها ثانية خلف إسبانيا.
وكانت المواجهة مع سويسرا ثأرية لأبطال العالم أربع مرات، إذ حرمهم «ناتي» من التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022، بعدما تقدّم عليهم في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية وأجبرهم على خوض الملحق القاري، حيث خرجوا من نصف نهائي المسار الثالث بالخسارة على أرضهم أمام مقدونيا الشمالية 0-1 بهدف سُجِل في الوقت بدل الضائع.
وقبل لقائهما في تصفيات مونديال قطر 2022 حيث تعادلا سلباً ذهاباً و1-1 إياباً في مباراتين أضاع جورجينيو خلال كل منهما ركلة جزاء للمنتخب الأزرق، تواجهت إيطاليا وسويسرا في نهائيات النسخة الماضية من البطولة القارية صيف 2021 وخرج «آزوري» منتصراً في دور المجموعات 3-0 بفضل مانويل لوكاتيلي (ثنائية) وتشيرو إيموبيلي الغائبين عن تشكيلة سباليتي لهذه النهائيات.

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