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الرياضة

صحف إيطاليا: المنتخب «الفاشل» يعود إلى «نقطة الصفر»!

صحف إيطاليا: المنتخب «الفاشل» يعود إلى «نقطة الصفر»!
30 يونيو 2024 12:00

عمرو عبيد (القاهرة)
انفجرت الصحف الإيطالية غضباً بعد الخروج المُهين من دور الـ16 في «يورو 2024»، على يد سويسرا، وتنوعت عناوين الصحف المحلية بين التعبير عن الإحباط والسخط، وبين الهجوم الناري على مدرب «الآزوري» ولاعبيه، وعنونت «لاجازيتا» غلافها بقولها «العودة إلى نقطة الصفر»، وكتبت أن المنتخب انهار مرة أخرى ولا مجال لطرح «الأعذار المعتادة» عقب كل إخفاق، حيث أشارت إلى غياب الروح قبل الأداء، وكذلك غياب الخطة والشكل والفكر و«الشرف»، ويبدو أن حملة التشكيك في قدرات المدرب سباليتي قد انطلقت بسرعة، حيث قالت «لاجازيتا» عبر موقعها إنه بالتأكيد مدرب جيد لكن ما شاهدناه خلال البطولة الأوروبية يطرح سؤالاً، هل يصلح أن يكون مدرب المنتخب الإيطالي؟
وكالعادة عقب تلك الإخفاقات الكُبرى، تأتي الصحف الأوروبية بعناوين «صادمة»، حيث كتبت «كورييري ديللو سبورت» فوق غلافها كلمة واحدة فقط، «العار»، وأضافت أن سويسرا أطاحت إيطاليا خارج «اليورو» في كارثة جديدة، ووصفت تعليق سباليتي عبر الإعلام السويسري بـ«غير اللائق»، كما أشارت إلى «الفضيحة» التي ضربت المنتخب عبر مواقع التواصل بعد هجوم لاذع من الإيطاليين.

 

ونشرت «كورييري» في صدر موقعها مقالاً نارياً بعنوان «لا نستطيع لعب كرة القدم»، قالت فيه إن المنظومة الكروية الإيطالية تحاول تصحيح المسار منذ عام 2006، لكن الأمر يسير بلا خطة أو فكر واضح، وإن سباليتي يتحمل الكثير مما حدث في ألمانيا، لكنه ليس وحده المسؤول، لأن الكل لم يقدم أي شيء في «اليورو»، وأن مجرد تغيير الأسماء في الاتحاد الإيطالي لن يقدم جديداً!

 

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ووصفت «توتوسبورت» المنتخب بـ«الفاشل»، عبر عنوان كبير فوق غلافها، وهاجمت أغلب لاعبي المنتخب باستثناء الحارس دوناروما، في حين أشارت إلى منشور اللاعب ماتيو بوليتانو، الذي استبعده سباليتي من قائمة البطولة، وبدا واضحاً أن نجم نابولي يسخر من المدرب ومما حدث لمنتخب بلده، ولم تختلف أغلب عناوين الصحف الإيطالية العامة، التي تحدثت كلها عن الإقصاء الأوروبي، حيث كتبت «كورييري ديللا سيرا» أن المنتخب تعرض للإهانة والتمزُّق في «اليورو»، وقالت «لا ريبابليكا» إن إيطاليا الصغيرة عادت إلى المنزل، وتحدثت غيرها عن العار و«العذاب» اللذين تسبب فيهما المنتخب بعد مشاركة «مخجلة» في بطولة أوروبا.

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