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الرياضة

المنذري.. كلباء «الرحلة الخامسة»

المنذري.. كلباء «الرحلة الخامسة»
2 يوليو 2024 13:31

فيصل النقبي (كلباء) 
أعلنت إدارة شركة كلباء لكرة القدم التعاقد رسمياً مع الحارس سلطان المنذري، بعقد انتقال حُر ولمدة موسمين، قادماً من العين. 
وسبق للمنذري أن بدأ مشواره في المراحل السنية مع الجزيرة، ثم حرس عرين دبا والوصل، ثم العين، لتشكل تجربته المقبلة مع كلباء الرحلة الخامسة في مسيرته في كرة الإمارات.
وأعرب المنذري عن شكره وتقديره لإدارة نادي العين على دعمها له خلال السنوات السابقة، كما أكد جاهزيته التامة لتقديم أفضل ما لديه من مستوى مع ناديه الحالي، مشيراً إلى أن كلباء من الفرق الجيدة والمتطورة في المسابقة ولديها طموحات كبيرة.

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