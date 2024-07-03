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الرياضة

«يورو 2024» برعاية «أهداف السرعة»!

«يورو 2024» برعاية «أهداف السرعة»!
3 يوليو 2024 09:05

 
سلطان آل علي (دبي)


انتهى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، واكتمل عقد المنتخبات الثمانية التي تستمر في المنافسة على اللقب، ولعل النسخة الحالية تحمل ظواهر كثيرة غريبة، ولا تتكرر كثيراً، والكل يتحدث عن الأهداف العكسية، ولكن ماذا عن الأهداف السريعة؟
شهدت «يورو 2024» تسجيل 4 من أسرع 6 أهداف في تاريخ المسابقة، فقد أحرز بيرامي لاعب ألبانيا أسرع هدف في تاريخ البطولة، بعد 23 ثانية فقط في شباك الطليان، ولكنه لسوء الحظ خسر اللقاء بهدفين لهدف.
وفي مواجهة النمسا وتركيا، ضمن ختام دور الـ16، تألق المدافع التركي ديميرال، وسجل هدفين أحدهما في «الثانية 57»، ليكون أسرع هدف في تاريخ الأدوار الإقصائية باليورو! شهدت المسابقة تسجيل البلجيكي تيليمانس خلال دقيقة و14 ثانية في شباك رومانيا، وهو رابع أسرع هدف في تاريخ المسابقة، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بلجيكا في البطولات الكبرى، ولا ننسى هدف جورجيا بأقدام كفاراتسخيليا، بعد دقيقة و31 ثانية أمام البرتغال، ليكون سادس أسرع هدف في تاريخ «اليورو».
أما ثالث وخامس أسرع أهداف المسابقة، جاء ثالث أسرع هدف في نسخة 2004، عن طريق الروسي كريشينكو أمام اليونان، بعد دقيقة و7 ثواني، أما الهدف الخامس في الترتيب، بأقدام فروسبيرج مع السويد في شباك بولندا، بعد دقيقة و22 ثانية بنسخة 2020.

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أسرع الأهداف في «اليورو»

ألبانيا «بيرامي»: 23 ثانية
تركيا «ديميرال»: 57 ثانية
روسيا «كريشينكو»: 67 ثانية
بلجيكا «تيليمانس»: 74 ثانية
السويد «فروسبيرج»: 82 ثانية
جورجيا «كفاراتسخيليا»: 91 ثانية

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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