«السيتي» يعلن عن جولة «أبطال الدوري 4 مرات على التوالي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تفاصيل جولة «أبطال الدوري 4 مرات على التوالي»، التي تقدمها الاتحاد للطيران، شريك النادي الرسمي، احتفالاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي. وستكون دولة الإمارات من بين المحطات العالمية حيث تصل الكأس يومي 19 و20 أكتوبر.

وبعد أربع جولات ناجحة للكؤوس في السنوات السابقة، ومن ضمنها «جولة الكؤوس الثلاثة» خلال العام الماضي والتي زارت 21 دولة على مدار الموسم، دعا مانشستر سيتي المشجعين في جميع أنحاء العالم من جديد لمشاهدة كأس الدوري الإنجليزي الشهير شخصياً والتفاعل مع مشجعي النادي.

وتنطلق الجولة من الولايات المتحدة الأميركية خلال الجولة التحضيرية لفريق الرجال للموسم الجديد، وستحتل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز موقع الصدارة في المباراة الافتتاحية على أرض السيتي في مواجهة فريق إبسويتش تاون يوم السبت 24 أغسطس قبل استمرار جولة الكأس في المزيد من المدن حول العالم، والتي تشمل بكين وطوكيو ودلهي وأبوظبي وساو باولو وتورنتو وشيكاجو.

ويمكن للمشجعين السير على خطى النجوم مثل إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، حيث يتم التقاط صورهم تحت الرسائل التحفيزية التي يشاهدها اللاعبون كل يوم في غرفة التدريب الأصلية في ملعب التدريب في مانشستر.

كما سينقل النادي الكأس على الطريق خلال مباريات السيتي الأوروبية خارج أرضه، ما يمنح المشجعين الحاضرين فرصة التواصل مع النادي ورؤية الألقاب المميزة.

وفي تعليق لها، قالت نوريا تاري، الرئيس التنفيذي للتسويق وتجربة المشجعين في مجموعة سيتي لكرة القدم: «الفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هو إنجاز مذهل، لذلك فإن ضمان الاحتفال بهذا النجاح التاريخي مع جماهيرنا، سواء في مانشستر أو في جميع أنحاء العالم، هو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للنادي».

أضافت: «نحن نعمل باستمرار على تقديم تجارب حقيقية وجذابة تربط بين مانشستر سيتي وجمهور النادي في كل مكان حول العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على نقل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز إلى العديد من المدن حول العالم حتى يتمكن المشجعون من التواصل مع نادي مانشستر سيتي، ونأمل أن تكون جولة «أبطال اللقب 4 مرات على التوالي» تجربة لا تُنسى لمشجعينا، حيث نحتفل معاً بإنجاز هائل آخر في تاريخ السيتي».