سلطان بن حمدان بن زايد: رحيمي ولابا وكاكو ركائز أساسية للعين في الموسم الجديد

العين (الاتحاد)



أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، والرعاية السامية والدعم السخي، الذي تحظى به شركة نادي العين لكرة القدم من سموه، يقود «الزعيم» إلى الأمجاد وحصد الإنجازات، ومواكبة علامات التطور، لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على الالتزام بتوجيهات سموه الخاصة بدعم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في جميع الخطوط، استعداداً للموسم الذي يشهد مشاركة العين في أكبر البطولات القارية والعالمية.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن شركة نادي العين لكرة القدم، تعمل على توفير كافة متطلبات المرحلة المقبلة، لتحقيق أهداف النادي، اتساقاً مع رؤية قيادته وتطلعات محبيه في كل مكان، وذلك وفقاً لتقارير الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لاستقطاب أفضل العناصر، من أجل تعزيز صفوف الفريق، ليكون البدلاء بنفس مستوى اللاعبين الأساسيين، مؤكداً أن أولى الصفقات التي أبرمها النادي في هذا الصيف، مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، تعتبر خطوة مهمة في تعزيز قوة دفاعات «الزعيم»، ونثق في قدرات اللاعب على صناعة الفارق بمنظومة الفريق، وسيتم الإعلان عن تعاقدات أخرى جديدة قريباً.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، بداية الانطلاقة الحقيقية لمرحلة مهمة في تاريخ النادي، ومنطق البطولات سيظل منهجاً لـ «الزعيم»، وأساساً للعمل في هذا النادي الكبير.



وأشار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن شركة نادي العين لكرة القدم، تجسد مبدأ تطبيق الاحتراف الفعلي، والذي يعتبر نهجاً للعمل المؤسسي الذي نؤمن بأنه سيقود إلى النقلة النوعية في الإدارة الرياضية، بداية من الموسم الجديد، كما يمضي العمل في الشركة برؤية واضحة وخطط استراتيجية واثقة في التحضير للموسم القادم، ولا تقتصر الجهود على جانب بعينه، بل تهتم بكافة التفاصيل المرتبطة بآلية عمل منظومة الشركة الذي لا يتجزأ، ويتضمن الاهتمام بمستقبل واعد لـ «الزعيم» في صناعة مواهب كرة القدم، لتعزيز الصفوف، وتفعيل مفهوم الاستثمار وزيادة الموارد.

وحول التقارير الإعلامية التي ربطت «الثلاثي»، لابا كودجو، وسفيان رحيمي، وكاكاو أليخاندرو، بمغادرة صفوف الفريق في الموسم المقبل، قال: «المؤكد أن سفيان وكاكو ولابا، من الركائز الأساسية وتجهيز الفريق للموسم الجديد يتأسس عليهم، غير أن إقحام اسم بطل آسيا، في الترويج لبعض الأسماء على مستوى المنطقة، أمر طبيعي لقيمة اسم النادي، والإنجاز الكبير الذي حققه «الزعيم» أخيراً، ولكن العين يعمل بنهج واضح، كما سبق وأن ذكرت، وهناك خطط فنية وموازنة مدروسة تم رصدها للتعاقدات، وفقاً لاحتياجات الفريق، وليس حسب متطلبات الترويج.

وعن سبب اختيار الرباط لمعسكر الفريق، قال: «تلقينا عروضاً عدة، لإقامة المعسكر الخارجي، من أجل إعداد بطل آسيا في الموسم المقبل، من أوروبا وحتى شرق آسيا، غير أن شركة كرة القدم استقرت على المغرب الشقيق، لأسباب عدة، تؤكد أفضليتها في أنها البيئة الأفضل لتجهيز الفريق للموسم الجديد، من مقر إقامة للبعثة والطقس وجودة الملاعب والمباريات الودية المطلوبة، واعتبارات أخرى فنية وثقافية وتسويقية».

وحول اختيار سفيان رحيمي لتعزيز صفوف المنتخب الأولمبي المغربي، في أولمبياد باريس 2024، قال: «الواقع يؤكد أن المستوى الذي ظهر عليه الدولي المغربي سفيان رحيمي، يبعث على الفخر والاعتزاز، وفي اعتقادي أن اختياره ضمن قائمة المنتخب المغربي، في أولمبياد باريس 2024، أفضل تكريم لسفيان، وجميع زملائه لاعبي «الزعيم» في الموسم المنصرم، كما أن استدعاء المهدي مبارك أخيراً لقائمة المنتخب الأولمبي المغربي، يعتبر مؤشراً إيجابياً على تطور إمكانيات اللاعب العائد إلى قائمة «الزعيم» من صفوف الرجاء بطل الدوري والكأس».



وبشأن الاجتماع التنسيقي الذي انعقد أخيراً، بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وإدارة النادي، قال: «الحقيقة التنسيق مع «الفيفا» بدأ من قبل عبر عدة اجتماعات، ومن ضمن أولويات النادي التي تمت مناقشتها ملف التسهيلات الخاص بجمهور «الزعيم» لحضور كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مناقشة عدة ملفات خاصة بالشؤون التنظيمية والتشغيلية والتسويقية والإعلامية».

وحول المكافآت المالية التي حصل عليها العين، مقابل تأهله لكأس العالم للأندية، قال: «كل ما تم ذكره في وسائل الإعلام عن العوائد المادية، أو المكافآت المالية الخاصة بمسابقة كأس العالم للأندية، مجرد اجتهادات صحفية حتى اللحظة، ومن المقرر أن تتضح الصورة رسمياً بالنسبة للأندية بحلول ديسمبر المقبل».

جمهور العين اللاعب «رقم 1»

قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان «جمهور العين يعتبر اللاعب رقم «1» في منظومة الفريق، وأحد أهم أسباب انتصارات «الزعيم»، والعمل على تحقيق طموحاتهم وإسعادهم واجب على الإدارة، كما أننا نتفهم أن «عتب» وانتقاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول عمل الإدارة والجهاز الفني، نابع من حبهم الصادق، وحرصهم الكبير على ناديهم، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا في شركة كرة القدم، وهدفنا دائماً العمل على رضاهم».

وأضاف: أجرينا بعض التحديثات على المكتب الإعلامي في شركة كرة القدم، من أجل تقديم خدمة إعلامية متميزة، تواكب الإعلام الحديث والتطورات التقنية السريعة، وتتأسس على مبدأ الثقة والشفافية والتواصل الفعّال بين الجماهير ووسائل الإعلام والمنصات الرياضية المتخصصة، وحتى يصبح مكتبنا الإعلامي مصدراً للأخبار الحصرية لجميع فرق النادي.

«الأبيض» قادر على التأهل إلى كأس العالم

فيما يتعلق بسياسة مواجهة التحديات المتمثلة في «روزنامة» جدول المباريات الموسم الماضي، والتي من المتوقع أن يواجهها الفريق في الموسم المقبل أيضاً، قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان «الحقيقة ما يميز المنظومة الرياضية بدولتنا الحبيبة، والمؤلفة من مجالس رياضية، واتحاد كرة القدم، ورابطة محترفين، وأندية رياضية، هو العمل بروح العائلة، من أجل تهيئة الأسباب لممثلي الوطن في مهامهم الرسمية، وهنا لابد من التأكيد على أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين كانا وسيظلان شركاء وداعمين أساسين للأندية بالدولة، ونثق في أنهما أكثر حرصاً على تقديم الأندية المستوى المطلوب في المشاركات الخارجية باسم الدولة، خلال الموسم المقبل.

وأضاف «الواقع يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجماعي والتعاون المشترك، وتبادل الآراء ووجهات النظر والأفكار بين الجميع، ونتمنى التوفيق لرابطة المحترفين، واتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، في تحقيق الأهداف المرجوة، وكلنا ثقة في مقدرة «الأبيض» الإماراتي على التأهل، عبر تصفيات كأس العالم للمحفل العالمي، تحت قيادة رئيس الاتحاد».



رسالة شكر

أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أنه لابد من توجيه كلمات الشكر والتقدير للإداريين واللاعبين الذين أسهموا مع الفريق الموسم الماضي في حصد اللقب القاري، ونتمنى لهم وللإداريين واللاعبين القادمين لمنظومة الفريق السداد والتوفيق».

