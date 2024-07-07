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الرياضة

كين يشيد بتنفيذ لاعبي إنجلترا لركلات الترجيح

كين يشيد بتنفيذ لاعبي إنجلترا لركلات الترجيح
7 يوليو 2024 12:30

برلين (د ب أ)
كان هاري كين قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونيخ الألماني في وضعية غير مألوفة وهو يشاهد زملائه ينفذون ركلات الجزاء الترجيحية أمام سويسرا ويحجزون مقعدهم في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
وأثنى كين كثيراً على زملائه بعد النجاح في تنفيذ ركلات الجزاء أمام سويسرا عقب انتهاء مواجهتهما في دور الثمانية بالتعادل بهدف لمثله، بعدما تم استبداله قبل نهاية الوقت الإضافي.
ونفذ كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد بنجاح ركلات الجزاء الخمس لمنتخب إنجلترا في الوقت الذي تصدى فيه جوردان بيكفورد لركلة الجزاء الأولى لسويسرا والتي نفذها مانويل أكانجي، ليساهم في فوز الأسود الثلاثة 5-3، والصعود للدور قبل النهائي من البطولة القارية في مواجهة هولندا الأربعاء المقبل.
وقال كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا: «كانت تجربة جديدة بالتأكيد، لكني كنت هادئاً حقاً، رأيت الطريقة التي أجرينا بها استعداداتنا، رأيت اللاعبين داخل الملعب، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تنفيذ ركلات الجزاء حالياً ومواجهة المواقف ذات الضغوط العالية وقد تعلموا ذلك عبر أنديتهم أيضاً». وأشار: «أفكر في تلك اللحظات أن الأمر يرجع إلى الاستعدادات، والتعامل مع الموقف ومن يمكنه القيام بذلك بالشكل الأفضل، ومن بإمكانه التنفيذ حينما تقتضي الضرورة، كل الأولاد كانوا على أهبة الاستعداد وأنا فخور حقاً بهم».
وشارك توني مهاجم برينتفورد بدلاً من كين خلال الوقت الإضافي، واستطاع بنجاح تنفيذ ركلة الجزاء بشكل ماكر في شباك الحارس السويسري يان سومر.

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