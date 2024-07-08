فولفسبورج يتعاقد مع عمورة



برلين (د ب أ)



أعلن نادي فولفسبورج الألماني، تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد عمورة من صفوف رويال سانت جيلواز البلجيكي.

وقال زباستيان شيندتسلورتس المدير الرياضي لنادي فولفسبورج «يسعدنا نجاح التعاقد معه لاعباً، إنه يلائم متطلباتنا بشكل مثالي، يوفر سرعة هائلة، وتهديداً على مرمى الخصم، وبإمكانه اللعب في مراكز متعددة في الهجوم».

وسجل عمورة 22 هدفاً، وسبع تمريرات حاسمة، خلال 45 مباراة، على مستوى كافة المسابقات في موسم 2023-2024، كما سجل 6 أهداف، خلال 27 مباراة مع المنتخب الجزائري.

وقال عمورة «أشعر بالفخر والسعادة بقدرتي على اللعب في مثل هذا النادي الكبير في ألمانيا، دائماً كنت أضع «البوندسليجا» ضمن حساباتي كمحطة مقبلة في مسيرتي، لذا فإن فولفسبورج يلائمني بشكل مثالي».