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الرياضة

محمد الشرقي يستقبل رئيس مجلس إدارة «الفجيرة للشطرنج»

محمد الشرقي يستقبل رئيس مجلس إدارة «الفجيرة للشطرنج»
17 يوليو 2024 16:42

الفجيرة (وام)
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه خلال اللقاء، على الخطة والأهداف الاستراتيجية للنادي، خلال السنوات الأربع المقبلة، 2024-2028، التي تهدف إلى نشر ثقافة الشطرنج في المجتمع، وخلق بيئة رياضية مناسبة لممارسة اللعبة، بالإضافة إلى استكشاف المزيد من المواهب وصقل مهاراتها، عبر مختلف البرامج والمبادرات.
وتم خلال اللقاء، استعراض تقرير بطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية، وأبرز إنجازات النادي خلال السنوات العشر الماضية، ومشاركاته داخل الدولة وخارجها، وفوز النادي بكأس بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج للرجال للعام الثاني على التوالي.
وأشاد سموه بجهود النادي الهادفة إلى نشر وتطوير لعبة الشطرنج محلياً وعالمياً، مؤكداً سموه أهمية الألعاب الذهنية في استثمار طاقات المبدعين في المجتمع.
وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتوفير التسهيلات اللازمة لدعم هذه الرياضة الفكرية، وتعزيز حضور الدولة في مختلف أنواع الرياضات.
وقدم الدكتور عبدالله آل بركت، نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، درع الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، ودرع بطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية.
وقدم آل بركت شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ما يسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي والثقافي في المنطقة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريق عمل نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

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