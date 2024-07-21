فيدا يعتزل اللعب مع كرواتيا



كرواتيا (رويترز)



قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، إن المدافع دوماجوي فيدا اعتزل اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عاماً.

وخاض فيدا «35 عاماً» أول مباراة دولية في مايو 2010، وفي المجمل لعب 105 مباريات مع منتخب كرواتيا.

وكان ضمن تشكيلة المنتخب الكرواتي التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018، والتي احتلت أيضاً المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال فيدا في بيان: «إنه لشرف كبير أن أرتدي أجمل قميص في العالم مرة واحدة في مسيرتي، وعندما ترتديه في 105 مباريات، وتشارك في سبع مسابقات كبرى، ستكون ممتناً لهذا الشرف».

ويلعب فيدا، لاعب باير ليفركوزن وبشيكتاش السابق، حالياً مع نادي أيك أثينا اليوناني.