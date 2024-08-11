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الرياضة

أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»

أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
11 أغسطس 2024 20:04

 
لندن (أ ف ب)

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فاز أرسنال الإنجليزي على ليون الفرنسي 2-0، في مباراة ودية في لندن، في آخر تجربة للفريقين قبل انطلاق موسم كرة القدم في البطولات المحلية لموسم 2024-2025.
وسجل قلبا الدفاع الفرنسي وليام صليبا، والبرازيلي جابريال الهدفين في الدقيقتين 9 و18.
ويستهل أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مشواره في الدوري المحلي باستضافة ولفرهامبتون في 17 الحالي، في حين يحل ليون ضيفاً على رين في 18 منه.
ويشارك أرسنال الذي ضم المدافع الإيطالي الدولي ريكاردو كالافيوري من بولونيا، في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يشارك ليون في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي
أرسنال
ليون
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