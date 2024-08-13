الفرسان والغرافة.. قصة الـ 8 أهداف ولحظات لا تُنسى



سلطان آل علي (دبي)

يستعد شباب الأهلي لمواجهة الغرافة القطري في الدوحة اليوم، ضمن الدور الفاصل المؤهل لأبطال آسيا للنخبة في نسختها الأولى بالحلة الجديدة 2024/2025، وتأهل شباب الأهلي بعد أن أقصى سباهان الإيراني برباعية في الأشواط الإضافية.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ الفرسان أمام أندية قطر في المسابقة الآسيوية، فقد بلغ عددها 8 مواجهات، حقق فيها الفرسان الفوز مرتين، والتعادل 3 مرات والخسارة بنفس العدد، كما سجل شباب الأهلي 15 هدفاً واستقبل 16 هدفاً، ولم يحافظ على نظافة الشباك في أي مباراة.

ولم يواجه شباب الأهلي سوى ناديين قطريين هما السد والغرافة، ويبقى السد له النصيب الأكبر بـ6 مواجهات من أصل 8. فقد كانت أول مواجهة قطرية للفرسان أمام السد في 2005 وخسرها بثنائية نظيفة، وقد أتى الفوز الأول في إياب نفس النسخة بنتيجة 2-1 في دبي، ومن اللحظات التي لا تُنسى هو حرمان شباب الأهلي للسد من التأهل في نسخة 2010، حيث تعادل الفرسان بنتيجة 2-2 في الدقيقة 90 عن طريق علي عباس مما أدى إلى احتلال الفريق القطري المركز الثالث والخروج مع شباب الأهلي الذي احتل المركز الرابع، وفي 2014، شهدت الجولة الأخيرة في المجموعات مواجهة حاسمة بين الفريقين على بطاقة الصعود الثانية، وقد انتصر السد في الدوحة بنتيجة 2-1 ليتأهل ثانياً ويخرج شباب الأهلي.

أما النادي القطري الثاني الذي واجهه شباب الأهلي فهو الغرافة في نسخة 2022، وقد كانت البطولة مجمعة في السعودية، وتعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 1-1 ثم اكتسح الفرسان الإياب بثمانية أهداف مقابل هدفين في عرض كبير جداً، وهو أكبر انتصار للأندية الإماراتية في المسابقة منذ 2003 وأكبر عدد من الأهداف الذي يسجله نادي من غرب القارة في مباراة واحدة.

ويأمل شباب الأهلي أن يواصل مسيرته ويتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة مع العين والوصل. ليكتمل عقد الأندية الإماراتية في النسخة الأولى والبداية الاستثنائية للبطولات الآسيوية في العهد الجديد.