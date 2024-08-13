يوم رياضي لـ «ذخر» في «عالم دبي»

دبي (الاتحاد)



نظمّ مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، يوماً رياضياً لأعضاء «نادي ذخر»، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، بمشاركة منتسبي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في ملاعب عالم دبي للرياضة، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم الحضور في الفعالية سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، كما شاركوا في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت «نادي ذخر»، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتي أشاعت جواً من الفرح والسعادة بين جميع المشاركين.

وإلى جانب المباراة والأنشطة الرياضية، تضمنت الفعالية محاضرة توعوية وورشة تعليمية عملية لأعضاء «نادي ذخر» عن الصحة والإسعافات الأولية، للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة والإصابات التي يمكن أن يتعرض لها كبار المواطنين، وأي شخص في المجتمع، وكيفية التعامل معها، قبل وصول فريق الإسعاف.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية مختلفة على مدار العام لأعضاء «نادي ذخر»، وفي مختلف الرياضات، حيث نظّم المجلس، خلال يوليو الماضي، فعاليتين رياضيتين ترفيهيتين لأعضاء «نادي ذخر» للسيدات والرجال، في «سكي دبي»، تضمنت فعاليات ثلجية متنوعة بثت السعادة والنشاط لدى المشاركين والمشاركات، وذلك ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف شرائح أفراد المجتمع، للمشاركة في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في مجتمع الدولة، وتحويل شهور الصيف الى فترة حافلة بالنشاط والحيوية والفعاليات الرياضية المختلفة.