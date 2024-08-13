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الرياضة

شباب الأهلي يخسر أمام الغرافة وينتقل إلى «الأبطال 2»

شباب الأهلي يخسر أمام الغرافة وينتقل إلى «الأبطال 2»
13 أغسطس 2024 21:57

 
مراد المصري (أبوظبي)

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انتقل شباب الأهلي إلى دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد خسارته أمام الغرافة القطري بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد البيت بالدوحة، ضمن الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة، ويلعب «الفرسان» في «أبطال آسيا 2»، رفقة الشارقة ممثلين لكرة الإمارات، وسجل فرجاني ساسي هدف للغرافة في الدقيقة 50.
حافظ شباب الأهلي على تماسكه وسط الاندفاع الهجومي من الفريق المضيف في الدقائق الأولى، وبعدما ارتدت كرة رأسية من خوسيلو من العارضة، وتصدى الحارس حسن حمزة لتسديدتين متتاليتين من لاعبي الغرافة في الدقيقة السادسة.
بدأ «الفرسان» الدخول في أجواء اللقاء بصورة أفضل، وحصل لاعبوه على أكثر من ضربة حرة وركنية، في بداية الوصول التدريجي إلى مرمى المنافس، وجاءت أخطر المحاولات بتسديدة من يوري سيزار في الدقيقة 23، كما أطلق يحيى الغساني كرة قوية، بعد تمريرة من كارتابيا، مرت بجوار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وعلى عكس مجريات اللقاء، تقدم الغرافة مطلع الشوط الثاني بهدف،سجله فرجاني ساسي بكرة رأسية من داخل المنطقة في الدقيقة 50.
تدخل البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بإشراك ساردار أزمون وألفاريز وبالا، بدلاً من مؤنس دبور وبرينو ويوري سيزار على التوالي.
سدد ريكلمي لاعب شباب الأهلي كرة مرت خطيرة على مرمى الغرافة في الدقيقة 66، ومرت كرة بالا بمحاذاة المرمى، بعد تمريرة من ريكلمي في الدقيقة 72.
وأجرى سوزا تبديلاً مزدوجاً بإشراك ماتيوس ليما وعبدالله حارب، بدلاً من كارتابيا وريكلمي، قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

الإمارات
شباب الأهلي
الغرافة القطري
الدوحة
دوري أبطال آسيا
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