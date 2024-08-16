بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة



مراد المصري (أبوظبي)



يسود الترقب يوم السبت للقمة المبكرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، تجمع بين فالنسيا وبرشلونة على ملعب ميستايا، والتي تحفل دائماً بمشاركة أبرز نجوم الكرة العالمية على مر التاريخ، حتى أن هناك لاعبين سبق أن ارتدوا قميصي الفريقين.

فيران توريس الذي يوجد حالياً في صفوف «البلوجرانا»، ولد ونشأ في مجتمع فالنسيا، وصعد عبر أكاديمية نادي فالنسيا، حيث ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في سن 17 عاماً، وبعد مساعدة «الخفافيش» على الفوز بكأس الملك، وقع فيران توريس مع مانشستر سيتي، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي هناك، قبل أن يعود إلى «الليجا» من بوابة برشلونة في يناير 2022.

لعل من أشهر الأسماء على الإطلاق هو دافيد فيا، الذي تحول إلى أسطورة في صفوف الفريقين.

وصل المهاجم إلى فالنسيا في عام 2005 بعمر 23 عاماً، وسجل 129 هدفاً للنادي، خلال المواسم الخمسة اللاحقة، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ النادي.

بعد ذلك انتقل إلى برشلونة في عام 2010، وهو الصيف الذي أدى فيه دوراً رئيساً في فوز إسبانيا بكأس العالم في جنوب أفريقيا، وكما جاء النجاح سريعاً للغاية في فالنسيا، جاء بشكل أسرع في «كامب نو» حيث فاز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مباشرة.

اسم آخر هو جوردي ألبا الذي تخرج من أكاديمية فالنسيا، لكنه بدأ بالفعل تعليمه في كرة القدم في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، وبعدما رحل إلى كونييا المتواضع، انتقل إلى فالنسيا مجدداً حيث وصل الفريق الأول بقوة، وبعد ثلاثة مواسم مثيرة للإعجاب، عاد مجدداً إلى برشلونة، حيث لعب بين عامي 2012 و2023، وفاز بـ 17 لقباً.

لاعب آخر يوجد حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، هو باكو ألكاسير مهاجم الشارقة، الذي كان في فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2016 ويقضي موسمين في كتالونيا.

ولد ألكاسير في ضواحي فالنسيا، وانضم إلى أكاديمية نادي طفولته عندما كان صبياً صغيراً، وتدرج في الفرق قبل أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في سن 17 عاماً، وسجل 43 هدفاً في 124 مباراة، وحصل على شارة القيادة للنادي، قبل انضمامه إلى «البلوجرنا».

في «كامب نو»، حقق معدل دقائق لكل هدف لافت للغاية لفريقه، حيث سجل هدفاً كل 153 دقيقة، وساعد فريقه على الفوز بلقب كأس الملك مرتين متتاليتين ولقب الدوري الإسباني.

ومن أبرز الأسماء الأخرى، البرتغالي جواو كانسيلو، والإسباني أوريول روميو مؤخراً، وفي سنوات سابقة النجم الإسباني جايزكا مينديتا، الذي صنع اسمه في فالنسيا بين عامي 1992 و2001، ثم لعب لاحقاً في صفوف برشلونة لفترة وجيزة.