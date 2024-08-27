فياريال.. فوز في 4 دقائق !!



مدريد (د ب أ)

اقتنص فياريال فوزا مثيرا من ضيفه سيلتا فيجو 4 -3 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتقدم بورخا ايجليسياس بهدف لسيلتا فيجو في الدقيقة 12 ثم أدرك سيرجي كاردونا التعادل لفياريال في الدقيقة 26 لكن بعدها بست دقائق فقط سجل اوسكار مينجويزا الهدف الثاني لسيلتا فيجو.

وفي الشوط الثاني رد فياريال بهدفين في غضون أربع دقائق، حملا توقيع تيرنو باري وجاليسون بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 60.64 وأدرك كارل ستارفيلت التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 80 لكن دانيال باريخو تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لفياريال في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى سبع نقاط ليرتقي إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو، وكلاهما خاض ثلاث مباريات، ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد ست نقاط من مباراتين، قبل لقاءه مع مضيفه رايو فايكانو مساء اليوم الثلاثاء.