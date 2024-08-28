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الرياضة

منتخب الأردن يتعادل أمام كوريا الشمالية استعداداً لتصفيات كأس العالم

منتخب الأردن يتعادل أمام كوريا الشمالية استعداداً لتصفيات كأس العالم
28 أغسطس 2024 10:31


عمان (أ ف ب)
فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة منتخب الأردن لكرة القدم مع ضيفه الكوري الشمالي على استاد البتراء في عمان، وتدخل هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية الخميس في ستاد عمان الدولي.
ويستعد منتخب الأردن لمواجهتي الكويت يوم الخامس من سبتمبر المقبل في عمان وفلسطين في العاشر من الشهر ذاته في ماليزيا ضمن أول جولتين من الدور الحاسم لتصفيات قارة آسيا، فيما يستعد منتخب كوريا الشمالية لمواجهتي أوزبكستان وقطر.
وخاض المنتخب الأردني مواجهته الدولية الأولى بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه الحسين عموتا الذي انتقل لتدريب فريق الجزيرة الإماراتي.
وأوقعت قرعة الدور الحاسم منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين، بينما أوقعت القرعة منتخب كوريا الشمالية في المجموعة الأولى إلى جانب إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقيرغستان. 

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