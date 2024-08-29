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الرياضة

خضيرة يرشح كيميتش لـ «شارة قيادة» ألمانيا

خضيرة يرشح كيميتش لـ «شارة قيادة» ألمانيا
29 أغسطس 2024 14:17

 
برلين (د ب أ)

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يرى النجم الألماني الدولي السابق سامي خضيرة، أن جوشوا كيميتش، سيكون الأنسب لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا، بعد اعتزال إلكاي جوندوجان اللعب الدولي.
وسيضطر يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا لاختيار قائد جديد قبل مباريات الماكينات الشهر المقبل.
وأعلن ناجلسمان قائمة فريقه لمواجهة المجر في السابع من سبتمبر المقبل في دوري أمم أوروبا في دوسلدورف، ثم مواجهة هولندا بعدها بثلاثة أيام في أمستردام.
وقال خضيرة «37 عاماً» لشبكة «سكاي سبورتس» إن كيميتش لاعب بايرن ميونيخ البالغ 29 عاماً والذي لعب إلى جواره في المنتخب الوطني مثير للجدل للغاية، ولكنني أعتقد أيضاً أن هذا يرجع إلى أنه أصبح مثيراً للجدل من اتجاهات مختلفة ومن قبل خبراء مختلفين.
وأضاف: لكن إذا كنت تعرفه، إذا كنت تعرف طموحه، إذا كنت تعرف جودته الرياضية، وكذلك طموحه لتولي الأدوار القيادية، أعتقد أنه سيكون الخليفة النموذجي لإلكاي جوندوجان، إذا تم حمايته ودعمه.

دوري أمم أوروبا
ألمانيا
سامي خضيرة
المجر
هولندا
جوشوا كيميتش
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