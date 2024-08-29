تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

لندن (رويترز)



فيما يلي قرعة فرق التصنيف الأول بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025.

- مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

- إنتر ميلان ولايبزيج الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

- بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.

- لايبزيج وليفربول الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة وسيلتك الاسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس النمساوي.

- بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسلتيك ودينامو زغرب وشتورم جراتس وبولوينا الإيطالي.

- برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.

- ريال مدريد ودورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورج وليل وشتوتجارت وبريست.

- ليفربول وريال مدريد ولايبزج وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.

- باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.