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الرياضة

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا
29 أغسطس 2024 21:03

لندن (رويترز)

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فيما يلي قرعة فرق التصنيف الأول بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025.
- مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
- إنتر ميلان ولايبزيج الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.
- بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.
- لايبزيج وليفربول الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة وسيلتك الاسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس النمساوي.
- بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسلتيك ودينامو زغرب وشتورم جراتس وبولوينا الإيطالي.
- برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.
- ريال مدريد ودورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورج وليل وشتوتجارت وبريست.
- ليفربول وريال مدريد ولايبزج وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.
- باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
برشلونة
بايرن ميونيخ
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