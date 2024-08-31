الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يضم كونيه من مونشنجلادباخ

روما يضم كونيه من مونشنجلادباخ
31 أغسطس 2024 13:37

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ميلان.. «حالة ضياع»!
مفاجأة.. أوسيمين خارج قائمة نابولي!


تعاقد نادي روما الإيطالي لكرة القدم مع الفرنسي مانو كونيه لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه الناديان.
وذكر نادي روما في بيان: «يعرب نادي روما عن سعادته بإعلان التعاقد مع مانو كونيه على سبيل الإعارة، مع خيار بشراء اللاعب بنهاية الإعارة».
ورغم أن مونشنجلادباخ لم يعلن قيمة الصفقة، ذكرت تقارير إعلامية أنها إحدى أغلى الصفقات في تاريخ النادي.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مونشنجلادباخ سيحصل على 20 مليون يورو «22 مليون دولار»، بالإضافة إلى مكافآت من بيع كونيه «23 عاماً، الذي قضى 3 مواسم مع الفريق الألماني. وتعد أغلى صفقة انتقال أبرمها مونشنجلادباخ هي بيع جرانيت تشاكا لأرسنال في عام 2016، حيث حصل تقريباً على 45 مليون يورو.
وكان كونيه انضم لمونشنجلادباخ قادما من تولوز في شتاء 2021، ولكنه ظل مع الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي معاراً لنهاية الموسم.
بعدها شارك في 86 مباراة مع مونشنجلادباخ، وسجل ستة أهداف.
وتوج كوني بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 لاعباً بالمنتخب الفرنسي الأولمبي، كما أنه لاعب في الفريق الأول.

 

الدوري الإيطالي
روما
مونشنجلادباخ
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
آليات الجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©