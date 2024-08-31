روما يضم كونيه من مونشنجلادباخ



برلين (د ب أ)



تعاقد نادي روما الإيطالي لكرة القدم مع الفرنسي مانو كونيه لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه الناديان.

وذكر نادي روما في بيان: «يعرب نادي روما عن سعادته بإعلان التعاقد مع مانو كونيه على سبيل الإعارة، مع خيار بشراء اللاعب بنهاية الإعارة».

ورغم أن مونشنجلادباخ لم يعلن قيمة الصفقة، ذكرت تقارير إعلامية أنها إحدى أغلى الصفقات في تاريخ النادي.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مونشنجلادباخ سيحصل على 20 مليون يورو «22 مليون دولار»، بالإضافة إلى مكافآت من بيع كونيه «23 عاماً، الذي قضى 3 مواسم مع الفريق الألماني. وتعد أغلى صفقة انتقال أبرمها مونشنجلادباخ هي بيع جرانيت تشاكا لأرسنال في عام 2016، حيث حصل تقريباً على 45 مليون يورو.

وكان كونيه انضم لمونشنجلادباخ قادما من تولوز في شتاء 2021، ولكنه ظل مع الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي معاراً لنهاية الموسم.

بعدها شارك في 86 مباراة مع مونشنجلادباخ، وسجل ستة أهداف.

وتوج كوني بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 لاعباً بالمنتخب الفرنسي الأولمبي، كما أنه لاعب في الفريق الأول.