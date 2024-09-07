«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عاش الهولندي ممفيس ديباي «30 عاماً» صيفاً مضطرباً، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، إذ لم يجد نادياً يرغب في الحصول على خدماته، خلال فترة «الميركاتو» الصيفي الذي انتهى في 30 أغسطس الماضي، وأصبح لاعباً حراً في التعاقد مع أي نادٍ في أي وقت من الموسم، طالما أنه غير مرتبط.

وفي إطار سعي ديباي للحصول على عقد مع أحد الأندية الأوروبية، كان راتبه الكبير يمثل عائقاً يحول دون توصله إلى اتفاق مع أي نادٍ، إذ تراجعت هذه الأندية، ومنها نيس وموناكو ورايو فاليكانو وإشبيلية، عن السعي للحصول على خدماته، ليبدأ البحث عن «نقطة انطلاق» جديدة خارج «القارة العجوز»، ويبدو أنه عثر على طلبه في بلد «السامبا»، إذ كشف موقع «Foot Mercato»، نقلاً عن صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية، النقاب عن أن كورينثيانز وافق على منحه راتباً كبيراً يصل إلى 400 ألف يورو أسبوعياً، وأن يجعله «الواجهة الرئيسة» لمشروعه الرياضي.

وقالت الصحيفة البرازيلية، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي على توقيع عقد لمدة عامين حتى صيف 2026.

ومن المنتظر أن يصل ديباي إلى ساو باولو، خلال عطلة نهاية الأسبوع للخضوع للفحص الطبي، ووضع اللمسات الأخيرة في عقده.

وأضافت الصحيفة أن ديباي سيحصل على 11 مليون يورو، خلال فترة تعاقده.

وكان اتجاه ديباي إلى أميركا الجنوبية مفاجأة للكثيرين، لأن أحداً لم يكن يتوقع أن يوافق كورينثيانز على طلبات اللاعب المادية، وإذا ما تمت الصفقة بنجاح، يكون ديباي أول لاعب هولندي يلعب في النادي البرازيلي.

بدأ ديباي المولود في 13 فبراير 1994، مسيرته الاحترافية في أيندهوفن من 2011 إلى 2015، حيث سجل 50 هدفاً في 124 مباراة، وشد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لمانشستر يونايتد حتى 2017، وبعدها انتقل إلى الدوري الفرنسي، ليلعب لأولمبيك ليون حتى 2021، حيث سجل 63 هدفاً في 139 مباراة.

ولم يكتف ديباي باللعب في دوري هولندا وإنجلترا وفرنسا، وإنما جرب حظه في الدوري الإسباني «الليجا» مع برشلونة حتى 2023، ولم يكن في أفضل حالاته، وبعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد حتى صيف 2024.

لعب ديباي لمنتخبات الشباب الهولندية تحت 15 و16 و17 و19 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب «البرتقالي الأول» عام 2013.