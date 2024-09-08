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الرياضة

غانم الهاجري يزور جناح «القوس والسهم» في «الصيد والفروسية»

غانم الهاجري يزور جناح «القوس والسهم» في «الصيد والفروسية»
8 سبتمبر 2024 11:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

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زار غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، جناح اتحاد القوس والسهم، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
وكان في استقباله الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، من الدكتور سعيد الكعبي، على جهود الاتحاد الملموسة في تطوير لعبة القوس والسهم، والاستراتيجيات الطموحة لنشر اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ومواكبة التطور العالمي الذي تشهده اللعبة.
وأشاد رئيس الاتحاد بجهود الهيئة العامة للرياضة ودورها الملموس في التطور الرياضي، والوصول إلى مستوى التنافسية العالمية، وحرصه على التواصل مع الاتحادات الرياضية، بما يسهم في الوصول إلى أفضل المخرجات التي ترتقي بالرياضة الإماراتية إلى مصاف العالمية.
من جانب آخر، أكد الدكتور سعيد الكعبي، أن حرص الاتحاد على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينبع من اهتمامهم بنشر اللعبة، وتعريف ضيوف المعرض بأهدافها ودورها في تنمية القدرات، والإيجابيات الكثيرة المرتبطة بممارستها وفق متطلبات بسيطة في متناول الجميع، وإتاحة الفرصة لهم بتجربة تفاعلية تحت إشراف مدربين مختصين، لاسيما بعدما بلغت حصيلة رواد منصة الاتحاد نحو 14 ألف زائر منذ انطلاق المعرض.

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أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
غانم الهاجري
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اتحاد القوس والسهم
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